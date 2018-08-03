Hisse fonları yüzde 1.26 kazandırırdı

Hisse fonları son bir ayda yüzde 1.26 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -2.30 oldu.

Yatırım fonlarının portföy değeri ise 49,8 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.38 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.13 azaldı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 11.06 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,562,377 oldu.

Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -0.22 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 1.26 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -2.30 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.

Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 13.32 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 12.93 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının üzerinde gerçekleşti.

Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -26.50 ile 4.77 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 4.77 ile YAY olurken onu yüzde 3.90 ile AFT ve yüzde 3.46 getiri ile YTD takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -26.50 ile AED olurken onu yüzde -4.55 ile TLH ve yüzde -4.43 getiri ile SYP takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 03/08/2018 itibari ile toplam 82 fondan 25 tanesi yükselirken 57 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 5,6 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.63 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.33 azaldı. Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 12.29 oldu. Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 466,294 oldu.

Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -2.82 ile 1.55 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 1.55 ile AIG olurken onu yüzde 1.32 ile IBD ve yüzde 0.88 getiri ile IPJ takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -2.82 ile VAF olurken onu yüzde -2.43 ile ACD ve yüzde -1.89 getiri ile DZA takip etti.

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