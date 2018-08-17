fonların portföy değeri 50 milyar TL'ye dayandı

Yatırım fonlarının portföy değeri ise 49,9 Milyar TL oldu.

Yatırım fonlarında 17/08/2018 itibari ile toplam 331 fondan 105 tanesi yükselirken 226 tanesi değer kaybetti. Yatırım fonlarının portföy değeri ise 49,9 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 1.27 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.08 arttı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 9.58 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,604,282 oldu.

Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -3.61 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 6.72 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -6.15 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.

Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 18.58 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 20.48 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının altında gerçekleşti.

Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -6.70 ile 2.21 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 2.21 ile TGA olurken onu yüzde 1.08 ile AN1 ve yüzde 0.67 getiri ile STH takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -6.70 ile ICA olurken onu yüzde -6.69 ile DBA ve yüzde -6.65 getiri ile TCA takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 17/08/2018 itibari ile toplam 83 fondan 21 tanesi yükselirken 62 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 5,3 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.75 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 4.33 azaldı. Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 7.57 oldu. Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 460,974 oldu.

Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -4.60 ile 2.21 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 2.21 ile TGA olurken onu yüzde 1.08 ile AN1 ve yüzde 0.67 getiri ile MAD takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -4.60 ile IBD olurken onu yüzde -4.34 ile IPJ ve yüzde -3.84 getiri ile AIG takip etti.

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