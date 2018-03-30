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En çok hangi yatırım fonları kazandırdı?

30.03.2018 - 13:27
En çok hangi yatırım fonları kazandırdı?

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 2.13 ile AFT olurken onu yüzde 1.77 ile TI3 ve yüzde 1.76 getiri ile YAY takip etti.

Yatırım fonlarında 30/03/2018 itibari ile toplam 329 fondan 293 tanesi yükselirken 36 tanesi değer kaybetti. Yatırım fonlarının portföy değeri ise 52,1 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.02 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.99 arttı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 21.31 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,553,486 oldu.

Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 1.12 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 1.15 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -3.45 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti. Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 6.77 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 6.30 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının üzerinde gerçekleşti.

Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.64 ile 2.13 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 2.13 ile AFT olurken onu yüzde 1.77 ile TI3 ve yüzde 1.76 getiri ile YAY takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -1.64 ile FGA olurken onu yüzde -1.58 ile KTA ve yüzde -1.19 getiri ile YKT takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 30/03/2018 itibari ile toplam 80 fondan 75 tanesi yükselirken 5 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 6,6 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.52 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.42 arttı. Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 59.58 oldu. Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 481,814 oldu. Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.10 ile 1.15 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 1.15 ile TVF olurken onu yüzde 1.14 ile VAF ve yüzde 1.06 getiri ile DPD takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -0.10 ile YSP olurken onu yüzde -0.08 ile OBP ve yüzde -0.03 getiri ile TPU takip etti.

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Etiketler

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