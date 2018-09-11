En çok bu fonlar kaybettirdi

Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -2.48 ile ALI olurken onu yüzde -2.27 ile ATE ve yüzde -2.00 getiri ile GHH takip etti.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 85,3 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.42 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde undefined azaldı. Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 17.30 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 24,797,111 oldu.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -2.48 ile 0.16 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 0.16 ile AE2 olurken onu yüzde 0.12 ile GKB ve yüzde 0.12 getiri ile GHF takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -2.48 ile ALI olurken onu yüzde -2.27 ile ATE ve yüzde -2.00 getiri ile GHH takip etti.

HİSSE SENEDİ

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 11/09/2018 itibari ile toplam 23 fondan yükselen fon olmadı. 23 tanesi ise değer kaybetti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 4,3 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 2.19 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 3.42 azaldı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 6.69 oldu. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,537,658 oldu.

Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -1.03 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 5.72 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -2.81 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.87 ile -0.74 arasında değişti. Bugün BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında kazandıran fon olmadı. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde -1.87 ile AVH olurken onu yüzde -1.84 ile HHB ve yüzde -1.81 getiri ile BEH takip etti.

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