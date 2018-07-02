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En çok bu fonlar kaybettirdi

02.07.2018 - 14:33
En çok bu fonlar kaybettirdi

Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -2.62 ile EIK olurken onu yüzde -1.06 ile KEF ve yüzde -1.05 getiri ile NHA takip etti.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında 02/07/2018 itibari ile toplam 263 fondan 213 tanesi yükselirken 50 tanesi değer kaybetti. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 81,4 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.41 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.01 arttı. Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 17.20 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 24,651,937 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -2.62 ile 1.71 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 1.71 ile ATE olurken onu yüzde 1.08 ile AGH ve yüzde 1.06 getiri ile KEH takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -2.62 ile EIK olurken onu yüzde -1.06 ile KEF ve yüzde -1.05 getiri ile NHA takip etti.

HİSSE SENEDİ

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 02/07/2018 itibari ile toplam 23 fondan 23 tanesi yükselirken kaybettiren BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu olmadı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 4,4 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.49 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 2.94 arttı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 17.02 oldu.

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,555,886 oldu. Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 0.19 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 1.08 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -2.30 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde 0.06 ile 0.71 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde 0.71 ile ABE olurken onu yüzde 0.51 ile AVH ve yüzde 0.48 getiri ile MHH takip etti.Bugün BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında kaybettiren fon olmadı.

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