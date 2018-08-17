En çok bu 3 fon kazandırdı

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 1.03 ile FEZ olurken onu yüzde 0.39 ile VES ve yüzde 0.26 getiri ile KEA takip etti.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 81,2 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 1.78 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 2.50 azaldı. Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 13.38 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 24,889,206 oldu.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -6.29 ile 1.03 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 1.03 ile FEZ olurken onu yüzde 0.39 ile VES ve yüzde 0.26 getiri ile KEA takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -6.29 ile HEA olurken onu yüzde -6.25 ile BNA ve yüzde -6.25 getiri ile AEA takip etti.

HİSSE SENEDİ

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 17/08/2018 itibari ile toplam 23 fondan yükselen fon olmadı. 23 tanesi ise değer kaybetti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 4,2 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 1.97 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 8.80 azaldı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 3.89 oldu. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,543,932 oldu.

Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -3.61 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 6.72 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -2.90 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -4.61 ile -1.68 arasında değişti. Bugün BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında kazandıran fon olmadı. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde -4.61 ile ABE olurken onu yüzde -3.34 ile CHH ve yüzde -3.26 getiri ile ZHB takip etti.

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