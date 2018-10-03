264 fondan 169 tanesi değer kaybetti

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında 03/10/2018 itibari ile toplam 264 fondan 94 tanesi yükselirken 169 tanesi değer kaybetti.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 86,8 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.05 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.25 azaldı.

Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 18.36 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 24,816,174 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.69 ile 1.35 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 1.35 ile AEL olurken onu yüzde 1.30 ile AMZ ve yüzde 1.29 getiri ile AEA takip etti.

Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -1.69 ile AGT olurken onu yüzde -0.91 ile GHH ve yüzde -0.82 getiri ile AEB takip etti.

HİSSE SENEDİ

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 03/10/2018 itibari ile toplam 23 fondan 1 tanesi yükselirken 22 tanesi değer kaybetti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 4,5 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.69 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 3.35 azaldı.

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 14.38 oldu. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,520,774 oldu. Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -0.32 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 1.67 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 4.30 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin altında gerçekleşti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.82 ile 0.73 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde 0.73 ile ABE oldu.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde -0.82 ile AEB olurken onu yüzde -0.79 ile HHB ve yüzde -0.77 getiri ile BEH takip etti.

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