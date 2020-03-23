BES fonlarında yüzde 14 reel getiri | Bes Haberleri

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım sisteminin 2019 yılı performansına ve sistemdeki fonların getirileri üzerine açıklamada bulundu.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; TSB’nin Emeklilik Gözetim Merkezi verilerinden derlediği bilgilere göre, BES fonları 2019’da katılımcılarına yüzde 14.39 reel getiri sağlayarak, son yıllardaki en iyi performansını gösterdi.

TSB’den yapılan açıklamada 2019 yılsonu itibarıyla BES’te 6.9 milyon katılımcıya, devlet katkısı dâhil 119.1 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşıldığına dikkat çekilirken, “Otomatik katılım ile sisteme katılan çalışan sayısı da 5.4 milyon oldu ve sistemde biriken 8.2 milyar TL fon tutarı ile ulusal tasarruflara katkı sağlandı. Böylece, her iki sistemde toplamda 127.3 milyar TL fon büyüklüğü ile 12.2 milyon katılımcı sayısına ulaşıldı” denildi.

Emeklilikte refah düzeyinin korunmasını sağlayan uzun vadeli bir tasarruf ve yatırım sistemi olan BES’in, kısa vadeli enstrümanlarla karşılaştırılmaması gerektiğine vurgu yapan açıklamada, “2019 verileri de son 5 ve 10 yıllık veriler de BES fonlarının sağladığı getiriyi net bir şekilde ortaya koyuyor. Ancak bu noktada BES tasarruflarının piyasanın anlık değişimlerine göre hareket eden kısa vadeli enstrümanların getirileriyle mukayese edilmemesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Katılımcıların uzun vadeli getirilere odaklanmaları ve kısa vadeli getiriler yerine emeklilik döneminde refah kaybı yaşamamayı hedeflemeleri büyük önem taşıyor.” denildi.

Etiketler