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331 fondan 77 tanesi yükseldi

16.08.2018 - 15:04
331 fondan 77 tanesi yükseldi

Yatırım fonlarında 16/08/2018 itibari ile toplam 331 fondan 77 tanesi yükselirken 253 tanesi değer kaybetti.

Yatırım fonlarının portföy değeri ise 50,6 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.60 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.41 arttı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 11.24 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,557,039 oldu.

Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -4.71 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 10.31 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -0.74 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.

Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 26.09 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 21.53 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının üzerinde gerçekleşti.

Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -10.78 ile 2.29 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 2.29 ile KRF olurken onu yüzde 0.87 ile KRC ve yüzde 0.49 getiri ile GDU takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -10.78 ile FGS olurken onu yüzde -8.94 ile GUH ve yüzde -8.54 getiri ile TGE takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 16/08/2018 itibari ile toplam 83 fondan 9 tanesi yükselirken 74 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 5,4 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 2.88 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 4.05 azaldı. Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 8.30 oldu. Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 461,778 oldu.

Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -6.24 ile 2.29 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 2.29 ile KRF olurken onu yüzde 0.19 ile YOD ve yüzde 0.16 getiri ile ISV takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -6.24 ile IPJ olurken onu yüzde -5.63 ile IBD ve yüzde -4.91 getiri ile AIG takip etti.

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