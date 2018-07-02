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331 fondan 249 tanesi yükseldi

02.07.2018 - 14:33
331 fondan 249 tanesi yükseldi

Yatırım fonlarında 02/07/2018 itibari ile toplam 331 fondan 249 tanesi yükselirken 82 tanesi değer kaybetti.

Yatırım fonlarının portföy değeri ise 48,9 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.92 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 3.41 azaldı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 10.25 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,535,215 oldu. Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 0.19 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 1.08 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -2.30 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.

Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 8.66 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 9.10 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının altında gerçekleşti. Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -2.74 ile 3.33 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 3.33 ile TTE olurken onu yüzde 1.65 ile TI3 ve yüzde 1.13 getiri ile TLH takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -2.74 ile GSP olurken onu yüzde -1.23 ile YAY ve yüzde -1.13 getiri ile YTD takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 02/07/2018 itibari ile toplam 82 fondan 65 tanesi yükselirken 17 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 6,0 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.04 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.77 azaldı. Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 24.89 oldu. Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 471,550 oldu.

Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.52 ile 0.65 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 0.65 ile DZA olurken onu yüzde 0.55 ile ACD ve yüzde 0.48 getiri ile YAR takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -0.52 ile VAF olurken onu yüzde -0.48 ile IBD ve yüzde -0.28 getiri ile TMO takip etti.

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