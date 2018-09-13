328 fondan 121 tanesi yükseldi

Yatırım fonlarında 13/09/2018 itibari ile toplam 328 fondan 121 tanesi yükselirken 204 tanesi değer kaybetti.

Yatırım fonlarının portföy değeri ise 48,6 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.21 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.55 azaldı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 9.76 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,464,759 oldu.

Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -0.27 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 3.07 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -0.89 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.

Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 28.23 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 28.41 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının altında gerçekleşti.

Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -7.78 ile 0.87 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 0.87 ile YAS olurken onu yüzde 0.64 ile KRF ve yüzde 0.55 getiri ile HSA takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -7.78 ile ACE olurken onu yüzde -3.37 ile ACL ve yüzde -2.02 getiri ile TFF takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 13/09/2018 itibari ile toplam 83 fondan 31 tanesi yükselirken 51 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 5,1 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 1.03 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 3.32 azaldı. Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 1.82 oldu. Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 455,079 oldu.

Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.68 ile 0.64 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 0.64 ile KRF olurken onu yüzde 0.55 ile HSA ve yüzde 0.40 getiri ile TMO takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -0.68 ile IPJ olurken onu yüzde -0.66 ile SKA ve yüzde -0.59 getiri ile IBD takip etti.

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