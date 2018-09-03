3 ayda yüzde 34 kazandırdı

Yatırım fonlarında 03/09/2018 itibari ile toplam 328 fondan 214 tanesi yükselirken 117 tanesi değer kaybetti.

Yatırım fonlarının portföy değeri ise 48,6 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 1.62 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.69 azaldı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 8.27 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,495,262 oldu.

Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 0.92 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 13.16 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -1.71 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.

Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 34.29 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 33.36 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının üzerinde gerçekleşti.

Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -4.77 ile 2.85 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 2.85 ile FGA olurken onu yüzde 2.83 ile AFS ve yüzde 2.69 getiri ile FUS takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -4.77 ile TCB olurken onu yüzde -2.79 ile TPF ve yüzde -2.74 getiri ile SYP takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 03/09/2018 itibari ile toplam 83 fondan 47 tanesi yükselirken 36 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 5,4 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.54 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.01 azaldı. Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 7.34 oldu. Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 458,700 oldu.

Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -2.62 ile 1.31 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 1.31 ile AIG olurken onu yüzde 0.79 ile IPJ ve yüzde 0.76 getiri ile TGA takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -2.62 ile TVT olurken onu yüzde -2.40 ile TKD ve yüzde -2.09 getiri ile TCD takip etti.

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