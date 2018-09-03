‹ Önceki Haber Merkez Bankası döviz depo ihalesine teklif gelmedi Merkez Bankası döviz depo ihalesine teklif gelmedi Sonraki Haber › Portföy değeri 84 milyar TL'yi aştı Portföy değeri 84 milyar TL'yi aştı

3 ayda yüzde 34 kazandırdı

03.09.2018 - 14:49
3 ayda yüzde 34 kazandırdı

Yatırım fonlarında 03/09/2018 itibari ile toplam 328 fondan 214 tanesi yükselirken 117 tanesi değer kaybetti.

Yatırım fonlarının portföy değeri ise 48,6 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 1.62 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.69 azaldı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 8.27 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,495,262 oldu.

Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 0.92 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 13.16 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -1.71 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.

Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 34.29 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 33.36 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının üzerinde gerçekleşti.

Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -4.77 ile 2.85 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 2.85 ile FGA olurken onu yüzde 2.83 ile AFS ve yüzde 2.69 getiri ile FUS takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -4.77 ile TCB olurken onu yüzde -2.79 ile TPF ve yüzde -2.74 getiri ile SYP takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 03/09/2018 itibari ile toplam 83 fondan 47 tanesi yükselirken 36 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 5,4 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.54 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.01 azaldı. Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 7.34 oldu. Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 458,700 oldu.

Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -2.62 ile 1.31 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 1.31 ile AIG olurken onu yüzde 0.79 ile IPJ ve yüzde 0.76 getiri ile TGA takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -2.62 ile TVT olurken onu yüzde -2.40 ile TKD ve yüzde -2.09 getiri ile TCD takip etti.

RAPORUN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN


‹ Önceki Haber Merkez Bankası döviz depo ihalesine teklif gelmedi Merkez Bankası döviz depo ihalesine teklif gelmedi Sonraki Haber › Portföy değeri 84 milyar TL'yi aştı Portföy değeri 84 milyar TL'yi aştı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
93.916 Değişim: 0,00% Hacim : 6.645 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 92.206 03.09.2018 Yüksek 94.656
Açılış: 92.291
6,6018 Değişim: -0,56%
Düşük 6,5917 04.09.2018 Yüksek 6,6535
Açılış: 6,63865
7,6689 Değişim: -0,65%
Düşük 7,6571 04.09.2018 Yüksek 7,7301
Açılış: 7,7187
254,94 Değişim: -0,47%
Düşük 254,57 04.09.2018 Yüksek 256,65
Açılış: 256,13
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.