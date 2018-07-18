Yatırım fonları ne kadar kazandırdı?

Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.35 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 2.23 arttı.

Yatırım fonlarında 18/07/2018 itibari ile toplam 331 fondan 294 tanesi yükselirken 37 tanesi değer kaybetti. Yatırım fonlarının portföy değeri ise 50,4 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.35 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 2.23 arttı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 11.75 oldu.

Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,568,060 oldu. Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 1.55 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 0.40 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -1.29 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti. Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 8.59 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 7.88 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının üzerinde gerçekleşti. Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -2.10 ile 4.83 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 4.83 ile TTE olurken onu yüzde 3.07 ile BAA ve yüzde 3.03 getiri ile HAF takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -2.10 ile FGS olurken onu yüzde -1.96 ile KTA ve yüzde -1.94 getiri ile FGA takip etti.

*KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 18/07/2018 itibari ile toplam 82 fondan 74 tanesi yükselirken 8 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 5,7 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.06 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.93 azaldı. Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 19.47 oldu. Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 469,031 oldu. Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.51 ile 2.36 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 2.36 ile VAF olurken onu yüzde 2.02 ile YAK ve yüzde 1.61 getiri ile HLK takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -0.51 ile IBB olurken onu yüzde -0.22 ile IPJ ve yüzde -0.06 getiri ile AAK takip etti.

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