114 emeklilik fonu yükseldi

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında 14/03/2018 itibari ile toplam 263 fondan 114 tanesi yükselirken 146 tanesi değer kaybetti.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 80,4 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.22 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.22 azaldı.

Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 24.03 oldu.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 24,061,454 oldu.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.01 ile 1.30 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 1.30 ile ABE olurken onu yüzde 1.14 ile HHF ve yüzde 1.14 getiri ile VGA takip etti.

Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -1.01 ile IGE olurken onu yüzde -0.97 ile AET ve yüzde -0.95 getiri ile AMF takip etti.

HİSSE SENEDİ

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 14/03/2018 itibari ile toplam 23 fondan 3 tanesi yükselirken 20 tanesi değer kaybetti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 4,7 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.75 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.18 arttı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 38.98 oldu.

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,546,567 oldu. Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -0.25 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 3.64 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 3.29 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.33 ile 1.30 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde 1.30 ile ABE olurken onu yüzde 0.10 ile CHH ve yüzde 0.02 getiri ile ZHB takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde -0.33 ile ANS olurken onu yüzde -0.24 ile BBH ve yüzde -0.23 getiri ile VEH takip etti.

DİĞER FON TÜRLERİNİN RAPORLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

Etiketler