Yaz sonuna kadar 10 bin çocuk kodlama öğrenecek | Advertorial Haberler

Yeni dünyanın dili olarak görülen ve çocuk yaşta verildiğinde çok daha etkili olan kodlama eğitimleri, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle yeni bir boyuta taşınıyor. Tüm gününü evinde geçiren 7-14 yaş arası çocuklar, ekran başında açılan sınıflara katılarak kodlamayı kolayca öğrenebiliyor.

Dijital dönüşümle birlikte iş yapış şekilleri de değişmeye başladı. Bazı meslekler, son teknolojiye uyarken, bazı meslekler de yok olmaya yüz tutuyor. Gelecekte pek çok mesleğin anahtarı olmasına kesin gözüyle bakılan kodlama ise gün geçtikçe daha önemli bir hale geliyor. Özellikle de çocuk yaşta verilen eğitimlerde çok daha köklü ve hızlı bir şekilde genç beyinlere kodlama bilgisi aktarılabiliyor.

Bu kapsamda, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği’nin işbirliğiyle yürütülen "Yarını Kodlayanlar" projesi oldukça faydalı bir eğitime imza atıyor. Koronavirüs nedeniyle evlerinde zaman geçiren 7-14 yaş arasındaki çocuklar, herhangi bir yere gitmeden, dijital platformlar üzerinden açılan sınıflara katılıyor ve kodlama öğreniyor. Yarını Kodlayanlar Online Eğitimleri'nin büyük bir hedefi de var: Yaz sonuna kadar 10 bin çocuğa kodlama eğitimi verebilmek...

EĞİTİMLERE KATILIM NASIL OLUYOR?

Yarını Kodlayanlar Online Eğitimleri ile kodlama öğrenmek isteyen çocuklar için Habitat Derneği'nin web sitesinde veya https://bit.ly/YK-OnlineKodlamaEgitim linkinde yer alan formu doldurarak başvuru yapılması gerekiyor. Yapılan başvurular, veli ve öğretmenler kanalıyla alınıyor. Eğitime Katılım Tarih ve Saati başlığı altında gün gün, istenen saat aralığı seçilebiliyor. Başvurunun ardından başvuruda bulunanlara belli tarihler için online kurs linki gönderiliyor. Online eğitimler, oluşturulan Öğrenim Yönetim Sistemi üzerinden düzenleniyor. Gönüllü eğitmenler, belirlenen saat aralığında dijital ortamda öğrencileriyle buluşuyor ve canlı ders yapılıyor. Eğitim sona erdiğinde de online katılım belgesi almak mümkün oluyor. Sistemde derse ait kaynaklar da bulunuyor ve katılımcılar bu kaynakları görüp, ayrıca etkinlikleri yapılabiliyor.

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