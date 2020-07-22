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Vodafone'dan Kırmızı Işık uygulamasıyla kadına şiddete karşı #BenVarım

22.07.2020 - 15:04
Vodafone'dan Kırmızı Işık uygulamasıyla kadına şiddete karşı #BenVarım | Advertorial Haberler

Maalesef günümüzde kadına şiddet artarak devam ediyor. Bu kadınların büyük kısmı ise yaşadıkları bu acı deneyimi kimseyle paylaşmıyor, şiddeti maskelemek zorunda kalıyor. Sizin haberiniz olmasa da, komşunuz, yakın bir arkadaşınız şiddet mağduru olabilir. Bu kapsamda Vodafone da kadına şiddete karşı #BENVARIM kampanyası düzenliyor.

Vodafone Türkiye’nin Instagram hesabındaki son paylaşımın yorumlarında herkesi #BenVarım demeye çağırıyor. Çünkü biz şiddete karşı #BenVarım dedikçe, acılar maskelenmeyecek.

Ülkemizde artarak devam eden kadına şiddet, toplumun en büyük sorunlarından biri ve Vodafone, 6 yılı aşkın bir süredir Kırmızı Işık uygulaması ile şiddete karşı önemli bir çözüm geliştiriyor. Son olarak kadına şiddete karşı yeni bir kampanya hazırlayan Vodafone, 'kadına şiddete karşı #BenVarım de, acılar maskelenmesin' diyor. Türkiye Vodafone Vakfı tarafından geliştirilen Kırmızı Işık uygulaması bugüne dek 331 bini aşkın kadına ulaştı. Uygulama, pek çok açıdan kadının yanında yer alıyor. Görme engelli kadınların da yanında olan uygulama, erişebilirlik özelliği sunuyor. Mülteciler için de Arapça desteği uygulamaya dahil edilmiş durumda.

iOS platformunda çalışan telefonlarda Voice Over, Android cihazlarda ise Talk Back ismi altında erişebilirlik seçenekleri sunan Vodafone, bu eklenti özelinde dokunmayla seçilen öge okunarak görme engelli kadınlara sesli geribildirim sağlanabiliyor.

Kırmızı Işık uygulaması geliştirilirken pek çok detay düşünülmüş. Bunlardan biri de acil numaralara tek tuşla ulaşılabilmesi. Şiddete maruz kalan kadınlar, şiddet anında kolluk kuvvetlerine ya da yakınlarına tek tuşla ulaşabiliyor. Salla-Uyar özelliği sayesinde telefonun hızlıca sallanması ile belirlenen acil numaralara kişinin konumunu içeren Acil SMS yollanabiliyor. Aynı şekilde uygulama altında Alo 183, 155 Polis İmdat ve 156 Jandarma ve Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı hızlıca aranabiliyor.

Uygulamanın öne çıkan bir diğer özelliği ise Yol Arkadaşım ismini taşıyor. Bu özellik sayesinde kadınlar harita üzerinden belirledikleri üç kişiyle anlık lokasyon bilgisini paylaşabiliyor. Bu sayede belirlenen güzergah dışına çıkıldığında ve güvensiz bir ortam oluştuğunda hemen bir SMS bildirimi gönderiliyor.

Bu bir ilandır...


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