Otomotiv Sektöründe “Dijital Dönüşüm” | Advertorial Haberler

İş dünyasının geleceğini şekillendiren dijital dönüşüm hikayeleri, Dijital.İZ’de mercek altına alınıyor. Hürriyet TV’de yayınlanan Dijital.İZ’in bugünkü konuğu Mercedes-Benz Türk Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz ve itelligence Türkiye CEO’su Dr. Abdulbahri Danış oldu.

itelligence Türkiye ve Olmadık Projeler’in katkılarıyla hazırlanan Dijital.İZ’in bu haftaki bölümünde; Mercedes-Benz Türk Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz ve itelligence Türkiye CEO’su Dr. Abdulbahri Danış, ülkemiz ve dünya ekonomisinde önemli pay sahibi olan otomotiv sektöründe dijital dönüşümün anlamını, sağladığı avantajları ve itelligence’ın desteğiyle Mercedes-Benz Türk bünyesinde kurulan Küresel IT Çözümleri Merkezi’nin kuruluşunu ve çalışmalarını anlattı.

Çekimleri itelligence Türkiye’nin Ataşehir’deki ofisinde gerçekleştirilen, sunuculuğunu Hürriyet Dijital İçerik Sorumlusu Sevin Turan’ın yaptığı Dijital.İZ’in bu haftaki bölümünde, Mercedes-Benz Türk Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz, 2013 yılında Hindistan ve ABD’ye paralel olarak Türkiye’de kurulan merkezin amacının Daimler’in bulunduğu birçok ülkeye Türkiye’den IT çözümleri sunmak olduğunu belirtti.

Yaptıkları işi “bir nevi hizmet ihracatı” olarak tanımlayan Özlem Vidin Engindeniz, “Merkezimizde 300’e yakın çalışanımız var. Çalışanlarımızın yarısından çoğu Mercedes-Benz Türk çalışanı, çok büyük bölümü de itelligence’tan arkadaşlar. Özellikle SAP çözümleri üretmek amacıyla kurulduk, sonrasında yaptığımız kaliteli işler sayesinde küresel yaygınlaştırma çalışmalarına başladık. Şu ana kadar 40’tan fazla ülkeye yaygınlaştırma yapmış bulunuyoruz. Son dönemde dijital projelerde de çokça yer alıyoruz. Daimler’in dijital dönüşüm stratejileri kapsamında yaptığı projelerin oldukça büyük bir kısmında önemli işlere imza attık” diye konuştu.

Dijital dönüşümün artan rekabet koşulları nedeniyle bir zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Özlem Vidin Engindeniz, “Dijital dönüşüm projelerinden bahsediyoruz ama aslında hepsi birbirine bağlı. Tek bir projeyi dijital dönüşün projesi olarak adlandırmak belki doğru değil çünkü aynı anda çok fazla paralel iş yapılıyor ve sonunda bir teknolojik devrimden bahsediyoruz. Burada kurulan şey dijital ekosistemler. Yani otomotiv sektörü diye baktığınızda aslında burada hep araçlara ve araçların dijital dönüşümüne odaklanılıyor. Aslında araçlar teknolojik olarak çok daha önceden dijital dönüşüme hazır halde. Bu Daimler’de de böyle diğer otomotiv şirketlerinde de böyle. Ama konuştuğumuz şey bir dijital ekosistem. Buna yollar, kanunlar, kurallar da dahil. Bu noktada otomotiv şirketleri çeşitli ortaklıklarla da çok iyi noktalara geldiler” ifadelerini kullandı.

Daimler’in C-Connected, A-Autonomous, S-Shared ve E-Electric ilkelerini kapsayan CASE Stratejisi’ne dair de bilgiler veren Özlem Vidin Engindeniz, “Bu stratejiler, paralel olarak yürüyor. Dijital dönüşümün başarısı için bu kritik” dedi. “Aslında hepimiz veriye odaklanır hale geldik. Daimler’in CASE’in uygulaması için seçtiği strateji de ‘Data is the new oil’ yani ‘Veri artık bizim yeni yakıtımız’ şeklinde” diyen Özlem Vidin Engindeniz, “Biz SCD Türkiye olarak da burada önemli bir rol oynuyoruz. SAP projelerinin hepsinin içinde yer alıyoruz ama bu sadece üretim ve lojistik sistemlerinin desteği şeklinde değil sonrasında birçok iş analizi, iş zekası çözümü projesi içinde de yer alıyoruz. Buradaki en kritik noktalardan biri doğru veriyi alma, doğru zamanda alma, doğru yorumlama ve doğru kullanma tabii ki. Bu noktada hem SAP hem de non-SAP iş zekası çözümleriyle de Daimler’in bu stratejilerine birçok noktada destek veriyoruz” diye devam etti.

“TÜRKİYE’DE YAPILANLAR DÜNYADA BENCHMARK OLUYOR, DAIMLER MODELİ BUNLARDAN BİRİ”

itelligence Türkiye CEO’su Dr. Danış da itelligence’ın dünyanın en büyük SAP çözüm ortaklarından biri olduğunun altını çizerek, “Birçok farklı sektörde SAP ve SAP olmayan çözümlerde, dijitalleşme sürecinin her adımında önderlik yapıyoruz” dedi.

Dr. Danış şöyle devam etti: “Bugün dijitalleşme satır arasında sürekli geçen bir kelime ve bu sektör bağımsız ve fonksiyon bağımsız bir gelişme. Bu şirketlerin dijitalleşme sevdasından kaynaklanmıyor. Şirketleri dijitalleşmeye piyasa koşulları ve müşteriler zorluyor. Türkiye dijitalleşmede hiç fena bir noktada değil. Yurtdışında hangi ülkede olursa olsun, yer aldığımız projelerde ekibim kendini ispat ediyor. Artık bütün dünyada tercih edilen bir ‘hub’ haline geldik. Dünyadaki birçok ilki Türkiye’de yapıyoruz. Artık Türkiye’de yaptığımız birçok örnek dünyada benchmark alınıyor ki bence Daimler modeli de bunlardan biridir. Burada kurduğumuz modeli dünyada nerede anlatırsak anlatalım insanlar imrenerek bakıyor.”

Otomotiv sektörünün yazılım dünyasında her zaman öncü sektörlerden biri olduğunun da altını çizerek, “Böyle olduğu için pek çok yenilik ilk önce otomotiv sektörü üzerinden gidiyor. Özlem Hanım’ın bahsettiği tüm değişiklikler hem yazılımın tanımını değiştirdi, hem de bizim iş yapış şeklimizi… Çünkü biz yıllarca başı sonu belli çözümleri anlattık otomotiv sektörüne ve bunları uyguladık. Bugün konuştuğumuz konular, sonu belli olmayan tamamen hayal gücüyle sınırlı, müşterinin ve rekabetin ihtiyacına göre şekillenen, hep beraber co-inovasyon yaptığımız müşterilerimizle, sektörle kafa kafaya verip o müşteriye, probleme veya fırsata özel tanımladığımız projeler” dedi.

