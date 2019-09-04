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Mert Karaibrahimoğlu: Dijitalleşme, perakende müşterisinin ürüne 7/24 ulaşabilmesini sağlıyor

04.09.2019 - 12:58
Mert Karaibrahimoğlu: Dijitalleşme, perakende müşterisinin ürüne 7/24 ulaşabilmesini sağlıyor | Advertorial Haberler

İş dünyasının geleceğini şekillendiren dijital dönüşüm hikayeleri, Dijital.İZ’de mercek altına alınıyor. Hürriyet TV’de yayınlanan Dijital.İZ’in bugünkü konuğu Penti Giyim CEO’su Mert Karaibrahimoğlu ve itelligence Türkiye CEO’su Dr. Abdulbahri Danış oldu.

itelligence Türkiye ve Olmadık Projeler’in katkılarıyla hazırlanan Dijital.İZ’in ilk bölümünde; Penti Giyim CEO’su Mert Karaibrahimoğlu ve itelligence Türkiye CEO’su Dr. Abdulbahri Danış, ülkemiz ve dünya ekonomisinde önemli pay sahibi olan perakende sektöründe dijital dönüşümün anlamını, sağladığı avantajları ve Penti Giyim’in dijitalleşme yolculuğunu anlattı.

Çekimleri itelligence Türkiye’nin Ataşehir’deki ofisinde gerçekleştirilen, sunuculuğunu Hürriyet Dijital İçerik Sorumlusu Sevin Turan’ın yaptığı Dijital.İZ’in ilk bölümünde, Penti Giyim CEO’su Karaibrahimoğlu, önümüzdeki 5 yıl içinde dijitalleşme sonucu perakende gibi sektörlerde organizasyon şemalarının değişeceğini vurgulayarak, bunun şirket çalışanlarına farklı işler yapabilme yetkinliği kazandıracağını, Penti Giyim olarak çalışanlarını şimdiden bu değişime yönelik olarak eğittiklerini söyledi.

Dijitalleşmenin Penti Giyim müşterileri için de büyük avantajlar yarattığını hatırlatan Karaibrahimoğlu, “Dijitalleşme müşteri için 7/24 ürüne ulaşabilme yetkinliği demek. Moto kuryelerle 15 dakika içinde müşterimize ürünlerimizi ulaştırabiliyoruz. Son olarak Silikon Vadisi’nden bir firmayla işbirliği yaptık; Stanford Üniversitesi’nde geliştirdikleri bir sağlık tag’i var. Sutyenlerimizi kullanan kadınlar bu tag’i cep telefonlarına bağladıklarında fiziksel ve ruhsal durumlarını anlık takip edebiliyorlar. Müşterilerimiz için attığımız adımlar böyle devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Penti’nin gelecek vizyonunun global bir iç giyim markası olmak olduğunun altını çizen Karaibrahimoğlu, “Şöyle bir gelecek bekliyor bizi: Önümüzdeki dönemde Oslo’da oturan bir hanımefendi, bizim bir sutyenimizi sipariş verecek. Bu ürün acaba Romanya depomuzdan mı gidecek, Romanya’daki bir mağazamızdan mı gidecek, İstanbul’daki depomuzdan mı gidecek, İstanbul’daki bir mağazamızdan mı gidecek yoksa Kazakistan depomuzda beklettiğimiz ürünü saniyeler içinde belirleyecek ve oradan mı gidecek? Dolayısıyla böyle bir uçtan uca serüvenden bahsediyoruz. Gelecek ışınlanmaya doğru gidiyor” dedi.

“BİRÇOK MÜŞTERİ BU DÖNÜŞÜMÜ NASIL GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZİ MERAK EDİYOR”

itelligence Türkiye CEO’su Dr. Danış da itelligence Türkiye’nin Penti ile birlikte gerçekleştirdiği projenin dünyada çok az sayıda örneği olduğuna dikkat çekerek, “Projenin kapsamına bakarsanız, SAP’nin yeni nesil ERP çözümünü baz aldık ancak müşterimizin bütün işlemlerini tek bir platformda yönettiğimiz; kampanyalarını, promosyonlarını takip ettiğimiz böylesine uçtan uca çok fazla örnek dünyada da yok. Dolayısıyla bunu hem biz hem SAP hem de Penti övünerek tüm dünyada her yerde anlatıyoruz. Yurt dışındaki birçok müşterimiz bu dijital dönüşümü nasıl gerçekleştirdiğimizi merak ediyor” diye konuştu.

Dr. Danış, günümüzde özellikle perakende gibi sektörlerde müşterilerin çok talepkar olduğunu ve yenilikleri çok hızlı istediğini belirterek, “Bizim itelligence olarak yaptığımız şey Penti’ye bu yolculukta bunu yapabilir hale gelmesi için ne tür teknolojileri hangi sırayla uygulayabiliriz, nasıl en büyük faydayı elde edebiliriz diye düşünmek. Bir de bunu hatasız olarak yapmak zorundayız. Mağazada ve müşteriyle ilişki anlamında yapılabilecek çok şey var. Bunları hep beraber uygulayabildiğimiz, bu vizyona sahip bir müşterimiz Penti. O yüzden bizim için çok heyecan verici ve keyifli” dedi.

itelligence Türkiye’nin kuluçka merkezinde müşterileriyle birlikte inovasyon yaptığını da belirten Dr. Danış, “Teknoloji artık herkesin kolayca ulaşabileceği bir şey. Önemli olan o teknolojiyi nasıl modellediğiniz ve müşterinize kattığınız değer. Burada hem Türkiye’de hem de dünyada bu işin öncülüğünü yapabileceğimiz bir vizyon var. Penti’yle de bütün perakende sektörüyle de bu anlamda yepyeni projeler ve hayal gücüyle sınırlı yenilikler yapıp, bunu bütün dünyaya anlatmak, bu keyfi beraber paylaşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Her çarşamba saat 10.30’da Hürriyet TV’de yayınlanacak Dijital.İZ’in önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümünün konukları TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan ve itelligence Türkiye CEO’su Dr. Abdulbahri Danış.

ilandır


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