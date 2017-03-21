Gayrimenkul Sertifikası Nedir? Nasıl alınır?

Gayrimenkul sertifikası nedir?

Gayrimenkul projesinin yatırımın başında küçük paylara bölünüp, SPK denetiminde halka sunularak, projeye herkesin ortak olabilmesini sağlayan yeni bir yatırım aracıdır.

Türkiye'nin ilk Gayrimenkul sertifikası TOKİ öncülüğünde halka sunuluyor...

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu sonrası ilk Gayrimenkul Sertifikası ihracı, TOKİ öncülüğünde ve SPK denetiminde halka sunuluyor. 08 Mart’ta, TOKİ Başkanı M.Ergün TURAN, SPK Başkanı Vahdettin ERTAŞ, Makro İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ercan UYAN ile Vakıf Yatırım Genel Müdürü Kemal ŞAHİN tarafından detayları açıklanan Türkiye’nin ilk gayrimenkul sertifikası, TOKİ tarafından proje tamamlanma garantörlüğü altında olan Park Mavera3 projesi ile halka sunuluyor. Planlanan talep toplama tarihi ise 29-30-31 Mart.

Türkiye’nin her yerinden ve her gelir grubundan dileyen herkes bu yatırıma rahatlıkla ortak olabilecek...

Gayrimenkul Sertifikası ile, artan gayrimenkul fiyatları sebebiyle gayrimenkul yatırımı yapamayan orta ve alt gelir grubundaki vatandaşlar da dahil olmak üzere yerli ve yabancı tüm yatırımcıların, projeye bütçeleri oranında katılımlarının sağlanması ve projeye baştan ortak olmaları amaçlanmaktadır.

Gayrimenkul Sertifikası ile gayrimenkul yatırımı yapmanın avantajları…

Bu uygulamadan önce, vatandaşın yatırım yapılabilir bulduğu herhangi bir projede gayrimenkul yatırımı yapabilmesi için ilgilendiği projeden minimum bir adet bağımsız bölüm alması ve bunun için ilgili bağımsız bölüm bedelinin tamamına bütçe ayırması veya kredi kullanarak borçlanması gerekiyordu. Artık gayrimenkul sertifikası ile gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen herkes borçlanmadan, bütçesi kadar yatırıma ortak olabilecek.

Geleneksel gayrimenkul yatırımında vatandaşın almış olduğu gayrimenkulü ihtiyacına binaen acil satmak zorunda kalması durumunda çoğu zaman ya beklemek zorunda kalıyor ya da değerinden daha düşük bir bedel ile elinden çıkarıyordu yine aynı şekilde kredi taksitlerini ödeyememe halinde ise önden ödemiş olduğu faiz nedeniyle ciddi kayıplar yaşayabiliyordu. Gayrimenkul sertifikası ile yatırım yapan yatırımcılar ise dilediği anda sertifikalarının borsadaki güncel değeri üzerinden hızlıca nakde dönme rahatlığına kavuşuyor.

Gayrimenkul Sertifikası ile ev almanın avantajları…

Gayrimenkul Sertifikası projenin yapıldığı bölgede oturum amaçlı ev almayı düşünenlerin, borçlanmadan, stres yapmadan rahatça ev sahibi olabilmelerine de imkân veriyor.

Basit bir örnekle, projeden ev almak isteyen ve yeni proje ofisi açmış genç bir mimarımızın 100.000 TL’lik birikimi olsun. Beğendiği dairenin ise 500.000 TL olduğunu varsayalım.Yeni açılmış bir ofis sahibi olarak önünü göremeyen genç mimarımız eksik kalan tutar için kredi kullanmak da, riske girmek de istemesin. Bu durumda genç mimarımız, elindeki 100.000 TL ile Gayrimenkul sertifikası alıyor. Yeni iş aldıkça, para kazandıkça borsadan sertifika almaya, seçtiği dairenin payını toplamaya devam ediyor. İşlerinin sıkıştığı dönemlerde ise elindeki sertifikaların bir kısmını borsada nakde dönüştürüyor ve sıkışıklığını gideriyor. Ve proje teslimine kadar yani 3 yıl boyunca beğendiği dairenin baştan ilan edilen payını borsadantoplayarak dairenin sahibi olabiliyor. Özetle kendi ödeme planını kendisi belirliyor.

Projeye baştan (topraktan) yatırım yapmanın getirdiği avantajlar...

Bir gayrimenkul projesine baştan yatırım yapma avantajı daha önceden sık sık duyduğumuz “lansman öncesi satış avantajlarını kaçırmayın” reklamları ile kamuoyuna duyurulur. Burada sunulan avantaj projenin başında inşaat maliyetleri artmadan dolayısı ile satış fiyatları artmadan alım avantajıdır. Gayrimenkul sertifikası ile satışlarda aynı avantaj korunurken buna ilave olarak gayrimenkul sertifika ihracı yapan yüklenici firma, finansman maliyetlerinde, proje boyunca devam eden satış ve pazarlama giderlerinde, konut kredisi faizini düşürmek için ödediği banka komisyonlarında maliyet yönünden ciddi avantaj sağlar. Bu sağladığı maliyet avantajını ise satış fiyatlarına iskonto olarak yansıtır. Park Mavera 3’ün gayrimenkul sertifikasına konu olan kısmında tüm maliyet avantajları fiyatlara yansıtılarak, 3.750 TL/m2 den başlayan ve ortalaması 4.250 TL/m2 olan bir fiyat aralığı belirlendi.

Gayrimenkul Sertifikası fiyatları…

Sadece ve sadece 42,5 TL ile Park Mavera 3 projesinde, TOKİ ve Makro’ya yatırım ortağı olunabilecek.

Park Mavera 3 konumu ile gelecek vaat ediyor...

Proje İstanbul un en hızlı gelişen ve markalı konut projelerinin yeni adresi olan Başakşehir’de yapılıyor. Başakşehir’in yeni merkezi olarak planlanmış ve inşaatı başlamış kent meydanına, resmi kurum alanlarına, 380 m2 lik botanik şehir parkına komşu parselde inşa ediliyor. Hemen yakınında yine inşaatı devam eden 10.000’e yakın çalışanı olacak Avrupa’nın en büyük şehir hastaneleri, 450 bin m2 gibi büyük bir alana kurulacak İbn-i Haldun Üniversitesi de bulunuyor. 13 km mesafede bulunan 3. Havalimanı bağlantı yolu projenin önünden geçiyor. 3. Çevreyolu bağlantısına, Kuzey Marmara Otoyolu’na doğrudan katılımı var. Çevresindeki metro, tramvay ve havaray ihaleleri yapılmış, inşaatları ise devam etmektedir.

Kapalı otopark, kapalı yüzme havuzu, sosyal tesis gibi, yüksek konfor ve donanıma sahip Park Mevra 3’ün inşaatı Şubat 2017’de başlanmış ve en geç 36 ay sonra teslim edilecektir.

Nasıl Gayrimenkul Sertifikası alabilirim?

Dilediğiniz bir banka, finans kuruluşu veya katılım bankasına giderek veya mobilden, cep telefonunuzdan talimat vererek, dilediğiniz tutarda Gayrimenkul Sertifikası talebinde bulunabilirsiniz.

• Peki ne kadar kazanacağım veya zarar eder miyim?

• Türkiye dışından Gayrimenkul Sertifikası alabilir miyim? Vatandaşlık şart mı?

• Sertifikayı satmak için ne yapmalıyım? Proje sonunu beklemek zorunda mıyım?

• Proje bitimine kadar beklersek elimizde ki sertifikalar ne olacak?

• Bu yatırım helal midir?

• Aldığımız sertifika herhangi bir daireye ait olacak mı?

• Borsa İstanbulda işlem görmesinin amacı nedir?

• Toki garantörlüğü neleri kapsıyor?

Gibi daha birçok sorunuzun cevabını basit, net ve anlaşılır bir şekilde bulabileceğiniz, ayrıca Gayrimenkul sertifikasının animasyonlarla, videolarla sade bir şekilde anlatıldığı, gerektiğinde uzmanından yardım da talep edebileceğiniz bir içeriğe sahip web sitesi www.gayrimenkuldesertifika.com yayına girmiştir.