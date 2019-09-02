Dijital.İZ | İlham Veren Dijital Dönüşüm Hikayeleri başlıyor! | Advertorial Haberler

İş dünyasının geleceğini şekillendiren dijital dönüşüm hikayelerinin mercek altına alındığı Dijital.İZ programı, Hürriyet TV’de başlıyor.

Dijital dönüşüm; otomotivden perakendeye, beyaz eşyadan ev geliştirme sektörüne kadar birçok sektör için ne anlama geliyor? Dönüşümün yarattığı avantajlar neler? Çağa entegre olmak için hangi çözümler tercih ediliyor? Sektör devleri dijitalleşmede hangi noktada? Yakın gelecekte şirketleri ve tüketicileri neler bekliyor? Dijital.İZ ile tüm bu soruların cevaplarını ararken; yeni dijital çağın eşiğinde, ilham veren dijital dönüşüm hikayelerinin izini sürüyor, dijitalleşmeyi odağına alarak sektöründe fark yaratan liderlerle, dönüşümün bugününü ve yarınını konuşuyoruz.

Penti Giyim CEO’su Mert Karaibrahimoğlu, TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan, Mercedes-Benz Türk Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz, Koçtaş CEO’su Alp Önder Özpamukçu, BSH Türkiye CIO’su Berke Benekli ve Faydasıçok Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Naci Faydasıçok ile itelligence Türkiye CEO’su Dr. Abdulbahri Danış, Dijital.İZ’de Hürriyet Dijital İçerik Sorumlusu Sevin Turan’ın konukları olacak.

Her çarşamba saat 10.30’da Hürriyet TV’de yayınlanacak Dijital.İZ’in bu haftaki konukları Penti Giyim CEO’su Mert Karaibrahimoğlu ve itelligence Türkiye CEO’su Dr. Abdulbahri Danış.