263 fondan 148 tanesi yükseldi

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında 08.03.2018 itibari ile toplam 263 fondan 148 tanesi yükselirken 111 tanesi değer kaybetti.

EMEKLİLİK FONLARI (BES-GÖNÜLLÜ)

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 80,5 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.09 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.35 arttı. Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 22.89 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 24,469,665 oldu.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.02 ile 0.60 arasında değişti.Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 0.60 ile ALI olurken onu yüzde 0.59 ile ATE ve yüzde 0.43 getiri ile AUG takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -1.02 ile ABE olurken onu yüzde -0.58 ile AVR ve yüzde -0.53 getiri ile FIM takip etti.

HİSSE SENEDİ

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 08/03/2018 itibari ile toplam 23 fondan 20 tanesi yükselirken 3 tanesi değer kaybetti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 4,7 Milyar TL oldu.Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.03 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.36 azaldı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 34.85 oldu. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,546,863 oldu.

Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 0.44 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 1.71 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 1.10 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.02 ile 0.27 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde 0.27 ile AEH olurken onu yüzde 0.24 ile AEB ve yüzde 0.24 getiri ile CHH takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç BESGönüllü Hisse Senedi fonu yüzde -1.02 ile ABE olurken onu yüzde -0.05 ile BPH ve yüzde -0.01 getiri ile VEH takip etti.​

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