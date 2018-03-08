220 yatırım fonu kazandırdı

Yatırım fonlarında 08.03.2018 itibari ile toplam 329 fondan 220 tanesi yükselirken 107 tanesi değer kaybetti.

Yatırım fonlarının portföy değeri 49,6 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.24 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 2.25 arttı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 16.21 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,578,696 oldu.

Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 0.44 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 1.71 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 1.10 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 3.60 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 3.95 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının altında gerçekleşti.

Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.09 ile 1.46 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 1.46 ile TTE olurken onu yüzde 1.03 ile GL1 ve yüzde 1.00 getiri ile MAC takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -1.09 ile AES olurken onu yüzde -0.79 ile FGS ve yüzde -0.75 getiri ile TMG takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 08/03/2018 itibari ile toplam 80 fondan 50 tanesi yükselirken 29 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 6,4 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.08 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.41 arttı. Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 55.57 oldu. Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 483,569 oldu.

Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.49 ile 0.81 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 0.81 ile GMA olurken onu yüzde 0.79 ile SKA ve yüzde 0.64 getiri ile YAK takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -0.49 ile DPD olurken onu yüzde -0.32 ile HSA ve yüzde -0.19 getiri ile HOA takip etti.

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