BDDK`dan 'faiz oranları' mesajı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, "2018`de faizde aşağı doğru bir ivme göreceğiz" dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben faiz oranlarını değerlendirerek, "Hem Merkez Bankamızın, hem diğer ekonomiyle ilgili kuruluşların çalışmaları inşallah bu 2 oranda da aşağıya doğru 2018'de bir ivme, bir potansiyel göreceğiz" dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki (KMTSO) Türk Eximbank'ın bürosu törenle açıldı. Törende konuşan Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Türkiye'de kredi büyüklüğünde 9'uncu, aktif büyüklükte ise 10'uncu büyük banka olduklarını söyledi.

2016 yılı sonundaki 33 milyar dolarlık işlem hacmini bu sene sonunda 40 milyar dolar olarak hedeflediklerini ve bugün itibariyle 39 milyarın üzerinde olduklarını belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"2017'de Türkiye ekonomisi kabaca yüzde 6.5-7 gibi büyürken, Türkiye ihracatı yüzde 11.1 büyüdü. Türkiye Eximbank da 2017'de desteğini yüzde 16-17 artırarak 40 milyar dolarak yaklaşmış oluyor, 33 milyar doları 40 milyar dolara çıkarmış oluyor. Biz, 2016 sonu itibariyle Türkiye ihracatına yüzde 23 destek veriyorduk. Şimdi geldiğimiz 39 milyar dolarlık bir destekle Türkiye ihracatının yüzde 25'ini destekler hale geldik ve önümüzdeki yıl için kendimize 46 milyar dolarlık ve ihracatta Türkiye'nin yüzde 27'sine destek verecek bir hedef koyduk. İnşallah o hedefi hep beraber yakalayacağız. 2017 yılında biz Türk Eximbank'ı tamamen dönüştürdük. Daha önce sadece bankalardan teminat mektubu getirilerek çalışan bir Eximbank, sadece eline teminat mektubu alanların girebildiği Eximbank artık ihracatçılarımızla doğrudan çalışabilir bir banka haline gelmiştir Haziran 2017'den bu yana."

##$HABER_1442933$##

2018'DEN ÇOK UMUTLUYUZ

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ise BDDK'nın denetlediği 52 bankadan biri olan Türk Eximbank'ın son dönemlerde ihracatın gelişmesinde çok önemli katkılar sağladığını söyledi. Akben, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin ihracat rakamları 150 milyar doların üzerinde gerçekleşecek bu sene inşallah. Bankacılıktaki kredi hacmi yüzde 22'ler civarında belki biraz daha yukarıda gerçekleşecek. Büyüme geçen seneye göre çok ciddi boyutlara geldi. 2018'den de bu yüzden çok umutluyuz, 2018 Türkiye açısından çok önemli olacak. Şimdi hazine destekli KGF kredileri önemli biliyorsunuz, bu sene camsuyu şeklinde demeyelim de çok önemli katkı sağladı. 2018'de de inşallah bunların devamını göreceğiz."

FAİZ ORANLARINI DEĞERLENDİRDİ

Açılıştan sonra gazetecilerin sorularını değerlendiren BDDK başkanı Mehmet Ali Akben, faiz oranlarıyla ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: "Maliyet tabii ki önemli bir husus. Enflasyon, biliyorsunuz faiz oranları, bunların yüksekliği yeni yatırımlar açısından önemli hususlar. İnşallah buralarda da hem Merkez Bankamızın hem diğer ekonomiyle ilgili kuruluşların çalışmaları inşallah bu 2 oranda da aşağıya doğru bir 2018'de bir ivme, bir potansiyel göreceğiz. Kurlarda inşallah daha istikrarlı bir seviye. Bu üçlü bizim için, ülkemiz açısından çok önem arz ediyor. İnşallah bunlarda da aşağıya doğru bir ivmeyle daha da iyi bir atılım, yüzde 11'ler çıktı biliyorsunuz büyüme. İnşallah 2018'de de böyle dünya ölçeğinde önemli büyüme gösteren ülkelerden biri olacağız."

KMTSO'daki Türk Eximbank'ın irtibat bürosunun açılış törenine; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İmran Kılıç, Nursel Reyhanlıoğlu, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, siyasi parti temsilcileri, banka müdürleri ve iş adamları katıldı.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Etiketler