2 yıllık tahvilin faizi yüzde 20'yi aştı

2 yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 20'yi aşarak, 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

2 yıllık gösterge tahvilin faizi 7 baz puanlık artışla yüzde 20.02'ye ulaşarak 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi saat 10.06 itibarıyla yüzde 19.98 seviyesinde hareket etti.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi ise yüzde 17.57 seviyesinde bulunuyor.

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10 YILLIK TAHVİL FAİZİ REKOR KIRMIŞTI

Geçen hafta Perşembe günü yüzde 16.20'ye kadar gerileyen, enflasyon verisi öncesinde yüzde 16.98 seviyesinde olan 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün yüzde 17.74 seviyesine kadar yükselirken, bu seviyenin tarihi zirve olduğu belirtiliyor. Bugün spot kapanışta ortalama yüzde 17.63, valörde son işlemde yüzde 17.65 seviyesindeydi.

Veri sonrası 19.71'e kadar yükselen iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün öğleden sonra yüzde 19.98'e kadar yükseldikten sonra valörde son işlemde yüzde 19.95 seviyesindeydi.