‹ Önceki Haber Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı Sonraki Haber › Ziraat Katılım 400 milyon TL kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi Ziraat Katılım 400 milyon TL kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

Yeni 100 ve 200 euroluk banknotlar tedavülde

28.05.2019 - 12:38
Yeni 100 ve 200 euroluk banknotlar tedavülde | Döviz Haberleri

Önceki serilere göre daha yenilikçi güvenlik özelliklerine sahip 100 ve 200'lük yeni euro banknotlar bugün tedavüle çıktı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yeni teknolojik özellikler eklenen 100 ve 200 euroluk banknotların dolaşıma girdiğini duyurdu.

ECB'den yapılan açıklamada, önceki serilere göre daha yenilikçi güvenlik özelliklerine sahip olan 100 ve 200'lük yeni euro banknotların bugün tedavüle çıktığı bildirildi. 

Açıklamada, 100 ve 200'lük yeni euro banknotların, aynı zamanda diğer seriler gibi "hisset, bak ve eğ" yöntemiyle de test edilebildiği belirtilerek, 100 euroluk banknotların 50 ve 20'lik banknotlardan sonra en fazla kullanılan banknotlar olduğu vurgulandı. 

Yeni 100 ve 200 euroluk banknotlar, ilk olarak 20 euroluk banknotta kullanılan yenilikçi "portre penceresi" teknolojisini içeriyor. Banknot, ışığa tutulduğunda hologram üzerindeki pencere şeffaf hale geliyor ve mitolojik bir figür olan "Europe"un portresi, banknotun her iki tarafından da görülebilecek şekilde ortaya çıkıyor. Ayrıca, ışık altına tutulduğunda gri şeridin üzerinde de küçük euro sembolleri beliriyor. 

Çıplak gözle görülebilen güvenlik özelliklerine ek olarak, yeni euro banknotlar ayrıca makine tarafından okunabilir güvenlik özelliklerine de sahip. 
Yeni piyasaya sürülen euro banknotların yükseklik boyutu da kullanımını pratikleştirmek amacıyla küçültülerek 50 euro ölçülerine getirildi. Ancak uzunluğu değiştirilmedi. 

Banknotları güncelleme işlemi, sahtecilikle mücadele çerçevesinde 2002 yılında gündeme gelmişti. Daha önce 5, 10, 20 ve 50 euroluk banknotlar güncellenerek piyasaya sürülmüştü. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı Sonraki Haber › Ziraat Katılım 400 milyon TL kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi Ziraat Katılım 400 milyon TL kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
87.186 Değişim: 0,00% Hacim : 5.354 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 29.05.2019 Yüksek 0
Açılış: 0
5,9974 Değişim: -0,23%
Düşük 5,9970 30.05.2019 Yüksek 6,0265
Açılış: 6,0112
6,6882 Değişim: -0,10%
Düşük 6,6873 30.05.2019 Yüksek 6,7243
Açılış: 6,6951
246,43 Değişim: -0,41%
Düşük 246,38 30.05.2019 Yüksek 248,04
Açılış: 247,45
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.