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Dolar ne kadar? ( 28 Temmuz dolar fiyatları )

28.07.2017 - 09:50

Fed ve TCMB sonrası TL'de iyimserlik devam ederken, piyasalar ABD'den gelecek veriye odaklandı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaştırma adımlarının yavaş ilerleyeceğine yönelik, Merkez Bankası'nın (TCMB) da sıkı politikanın sürdürüleceğine yönelik açıklamalarının ardından TL'de iyimserlik kısmen de olsa devam ediyor.

Hafta ortasında 3.55'in üzerinde işlem gören dolar/TL Fed ve TCMB sonrası dün akşam 3.53'ün hemen üzerinde günü tamamladı. Kur bu sabah güne 3.53 seviyesinde başlarken, saat 09.57 itibarıyla 3.5345 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL aynı dakikalarda 4.1345 seviyesindeydi. Euro/dolar ise yüzde 0,17 yükselişle 1.1697 seviyesinde işlem gördü.

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PİYASALAR ABD'DEN GELEN VERİYİ BEKLİYOR

Piyasalar ABD'de bugün açıklanacak GSYH verilerinin yakından izleneceğini ve verinin küresel piyasalarda yön belirleyici olabileceğini belirtiyor.

MERKEZ BANKALARININ MESAJLARI OLUMLU ALGILANDI

TCMB'nin kısa vadeli faizleri sabit tuttuğu PPK toplantısının metninde de anlamlı bir değişiklik gözlenmezken, sıkı duruşunu korunmaya devam edecek olması piyasada olumlu algılandı.

Fed devasa tahvil alımlarıyla büyüyen bilançosunu daraltmaya "nispeten yakında" başlayacağını açıklayarak bu sürecin Eylül ayında başlayacağı yönündeki yaygın beklentiyi desteklerken, ABD'de enflasyonunun düşük olduğunu öncekinden daha açık bir şekilde ifade etti.

Fed manşet ve çekirdek enflasyonun gerilediğine dikkat çekerken, bu gerilemeyi nitelemek için kullandığı "yakın dönemde" ifadesini çıkararak enflasyondaki yavaşlamasının geçici olmayabileceğinin ipucunu verdi. Metindeki bu değişiklik piyasalarda harekete yol açtı.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 10.58, valörde son işlemde yüzde 10.61 seviyesindeydi. Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.50, valörde son işlemde yüzde 11.51 seviyesindeydi.


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