Türk Lirası almak için doğru zaman mı?

Rabobank döviz stratejisti Matys, “Dolar karşısında TL almak için doğru zaman olduğuna ikna olmuş değilim” dedi.

Rabobank gelişen piyasalar Döviz stratejisti Piotr Matys, Merkez Bankası'nın para politikası ve Türk Lirasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Matys, “Beklenenin bir miktar üzerindeki enflasyon, TCMB'nin geçtiğimiz yılı faiz artırımıyla tamamlamasının ardından, para politikasında sıkı duruşunu sürdürmek durumunda olduğunu gösteriyor” dedi.

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Matys, “Görece yüksek faizler lirayı carry trade açısından cazip hale getiriyor; özellikle TL'nin gelişen piyasa benzerlerine göre geçtiğimiz yıl önemli ölçüde kötü performans göstermesinden sonra” dedi.

Rabobank Döviz stratejisti Matys, “Bununla birlikte, ABD Doları karşısında henüz TL almak için doğru zaman olduğu konusunda ikna olmuş değilim” diye devam etti.

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