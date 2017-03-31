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TL üzerinde baskı artabilir!

31.03.2017 - 09:19 | Son Güncelleme : 31.03.2017 - 15:45

Büyüme rakamları açıklanmadan önce 3.6470 seviyesinde işlem gören dolar/TL, verinin açıklanmasının ardından 3.64 seviyesinin altına geriledi. Uzmanlar TL üzerinde baskının artabileceği konusunda uyardı.

Türkiye 2016'da yüzde 2.9, dördüncü çeyrekte ise 3.5 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

Dün akşam saatlerinde 3.63 civarında işlem gören dolar/TL bugün güne 3.65 seviyesinin üzerinde başladı. Dolar/TL büyüme rakamları açıklanmadan önce 3.6470 seviyesinde işlem görürken, rakamlar açıklandıktan sonra 3.64 seviyesinin altını gördü. Kur saat 15.44 itibarıyla 3.6391 seviyesinde işlem gördü. Euro/TL ise 3.88 seviyesinde işlem görüyor.

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Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma, günlerdir süren ve piyasalarda ve para biriminde dalgalanmalar yaratan söylentilerin ardından ülkede para politikasındaki istikrarın koruyucusu olarak görülen Maliye Bakanı Pravin Gordhan'ı görevden aldı.

Güney Afrika randı kararın ardından bu sabah itibariyle dolar karşısında yüzde 2'den fazla değer kaybı yaşarken, haftalık bazda kayıpları yüzde 8.6'ya çıktı.

TL ÜZERİNDE BASKI ARTABİLİR

İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "Son çeyrek büyüme verisi beklentilerin üzerinde yüzde 3.5 olarak açıklandı. Verinin ardından dolar kurunda 3.6374 seviyesine doğru sınırlı bir gerileme izledik. Ancak oluşan hareketin çok anlamlı olduğunu söylemek zor. Mevcut veri sonrasında biraz erken olabilir ama Türkiye büyüdükçe cari açık veren bir yapıya sahip. Verinin detayında özellikle tüketim harcamalarının ağırlık kazandığı görülüyor. Aynı temponun uzun vadede devam etmesi cari açığın yükselmesine neden olabilir.

Bu durum ise TL üzerinde baskı yaratabilir. Ancak tekrar belirteyim bu uzun vadede izlenebilecek bir gelişme bugünün konusu değil. Diğer yandan açıklanan diğer veri olan dış ticaret açığı verisi beklentiler yönünde geldi.  G.Afrika para birimi rand üzerindeki negatif dalgalanma ve dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerindeki ısrarlı seyri kısa vadede dolar kurunun gevşemesini önlüyor. Kısa vadede 3.64-3.67 arasında yatay ve yönsüz seyir devam edebilir. Dışarıda ılımlı bir ortam oluşursa dolar kurunda yeniden 3.60 seviyelerine doğru gerileme potansiyeli devam ediyor" dedi.

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HALKBANK İZLENİYOR, YENİ SATIŞ BASKISI ŞİMDİLİK ÖNGÖRÜLMÜYOR

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın, ABD'de Reza Zarrab'ın yargılanma süreci ile bağlantılı olarak tutuklanmasının ardından Çarşamba günü TL sert satış baskısı altında kalmış ancak piyasalarda satış baskısının devamı gelmemişti.

Bankacılar Atilla'nın ABD'de tutuklanma sürecinde bundan sonra ilk olarak Halkbank'ın eurobond ihracının takip edileceğini belirtiyorlar.

Analistler olayın politik bir konuya dönüşüp bankayı da olumsuz etkilemesinden endişelendiklerini belirtirken Hakan Atilla'nın ABD'de görevli olarak yer aldığı yatırımcı görüşmeleri tamamlanan Halkbank'ın eurobond ihraç süreci bu kapsamda önemini koruyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Öte yandan yurtiçi tahvil-bono piyasasında 10 yıllık gösterge olan 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz ve valörde son işlem yüzde 10.99 oldu. 11 Temmuz 2018 itfalı iki yıllık gösterge tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.41 valörde son işlem yüzde 11.36 oldu.

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