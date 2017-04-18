Sterlin erken seçim kararıyla yükseliyor

İngiltere Başbakanı Theresa May, 8 Haziran'da erken seçim yapılması çağrısında bulundu.

May İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması müzakerelerini yürütmek için başında bulunduğu hükümetin doğru bir planı olduğunu, ancak parlamentoda siyasi birlik gerektiğini söyledi.

Başbakanlık makamının bulunduğu Downing Street'te açıklama yapan May'in sürpriz erken seçim çağrısının ardından sterlin dolar karşısında değer kazandı.

May, "Az önce başkanlık ettiğim kabine toplantısında hükümetin 8 Haziran'da erken seçim çağrısında bulunmasında mutabık kaldık" dedi.

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