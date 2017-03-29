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Sterlin 'Brexit süreci' öncesi düştü

29.03.2017 - 10:19

İngiltere'nin Brexit'in ilk resmi adımını bugün atması beklenirken para birimi geriledi.

Sterlin, İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecini bugün resmen başlatması öncesinde erken Asya seansında düştü. Para birimi dolar karşısında %0.6 düşerek 1.2377'den işlem gördü. Sterlin böylece G10 ülkelerinde en kötü performansı gösteren para birimi oldu.

Royal Bank of Scotland Group stratejisti Mansoor Mohiuddin "İngiltere'nin çıkış sürecine dair endişesi olan yatırımcılar satış yapıyor. Bunun dışında satışı tetikleyecek spesifik bir haber akışı yok" diye konuştu.

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Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer'in bu yıl 2 faiz artışının daha uygun olacağını söylemesinin ardından dolar çoğu G10 ülkesinin para birimi karşısında düştü.

İngiltere bugün Lizbon Antlaşması'nın 50. maddesini işleterek Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) sürecini resmen başlatacak.


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