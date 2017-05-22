Sterlin 'Brexit' endişeleriyle geriledi

Sterlin, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması sürecine ilişkin tutumunu sertleştirmesi ardından geriledi.

Sterlin, İngiltere'nin Brexit'e ilişkin tutumunu sertleştirmesi ardından dolar karşısında 1.30 seviyesinin altına geriledi. İngiltere'de gerçekleştirilecek olan Haziran seçimlerine ilişkin anketlerin, Başbakan Theresa May'in olası galibiyeti ihtimalinin beklenenden düşük olduğunu işaret etmesi sterlinin düşmesinde etkili oldu.

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Sterlin, Optimum Research'ün gerçekleştirdiği en son anketin ardından önemli piyasa paralarının tamamı karşısında geriledi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) sorumlu Bakanı David Davis, birlikten ayrılma maliyetinin 100 milyar euroyu (12 milyar dolar) aşması durumunda İngiltere'nin görüşmeleri sona erdireceğini belirtti.

Sterlin/dolar paritesi, Pazartesi günkü işlemlerde 1.30 seviyesinin altına geriledi. İngiliz Sterlini, TSİ 11:50'de dolar karşısında yüzde 0.52 ekside 1.2968 seviyesinden işlem gördü.

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