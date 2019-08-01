Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.53 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, yeni güne 5.57 TL seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 5.5595 TL seviyesini; en yüksek ise 5.6139 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 15.58 itibarıyla 5.5741 TL seviyesinde işlem görürken, 6.1526 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru aynı dakikalarda 6.1559 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin ise şu dakikalarda 6.7824 TL seviyesinde hareket ediyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.59 düşüşle 97.75 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1028 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.47 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.98 seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL GÜNÜN İLK YARISINDA GERİLEDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,26 azalışla 101.815,59 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 266,90 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

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İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,73, holding endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,01 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,22 ile iletişim oldu.

Analistler, öğleden sonra İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103.400 seviyelerinin direnç, 100.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

GRAM ALTIN 253,2 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, düşüşünü altıncı güne taşımasının ardından 253,2 lira seviyesinde dengelendi. Gram altın, dün dolar/TL'nin ABD Merkez Bankası (Fed) kararları sonrası yükselişe geçmesine karşın altının ons fiyatında yaşanan sert düşüşün etkisiyle günü yüzde 0,8 azalışla 253,6 liradan tamamladı.

Bugün de aşağı yönlü seyrini altıncı güne taşıyan ve yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini gören altının gram fiyatı, saat 11.20 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,2'lik azalışla 253,2 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 413 lira, Cumhuriyet altını 1.690 liradan satılıyor.

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Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen altının onsu, dün yüzde 1,3 gerilemesinin ardından bugün de yüzde 0,6 değer kaybıyla 1.403,5 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentiler doğrultusunda faizlerde 25 baz puanlık indirime gitmesine karşın karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerinin "şahin" bulunmasının, altının ons fiyatını aşağı yönlü etkilediğini söyledi.

Bugün veri gündeminin yoğun olduğuna işaret eden analistler, Avro Bölgesi, Almanya ve ABD'de Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile İngiltere Merkez Bankası faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, ABD'de ayrıca işsizlik başvuruları verilerinin de izleneceğini aktararak, teknik açıdan ons altında 1.400 doların destek, 1.413 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.