Nihat Zeybekci: Döviz satarak kura müdahaleye karşıyım
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Merkez Bankası'nın döviz satarak kura müdahale etmesine karşı olduğunu söyledi. Kurun öngörülebilir olmasının önemli olduğunu aktaran Zeybekci "Reel sektörün borcuyla ilgili problem görmüyoruz" dedi.
BloombergHT yayınında konuşan Bakan Zeybekci şunları ifade etti:
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