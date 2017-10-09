Merkez Bankası'ndan 'dolar' açıklaması

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Uysal, "Döviz likiditesi ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok, piyasaları yakından takip ediyoruz" dedi.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Uysal, TL'deki sert değer kaybı ardından sistemde döviz likiditesi anlamında bir sıkıntı olmadığını, piyasaları yakından takip ettiklerini söyledi. Dolar/TL, ABD ve Türkiye'nin vize vermeyi karşılıklı askıya alması ardından ABD ile ilişkilerin gerilmesiyle dün gece illikit işlemlerde 1 Ocak 2017'den beri en yüksek olan 3.9223'e kadar geldikten sonra 3.70 civarında bulunuyor.

Uysal Reuters'a yaptığı açıklamada, "Swap piyasasında TL pozisyon alan bazı yatırımcıların bir miktar pozisyon ayarlama eğiliminde oldukları görülüyor, jeopolitik endişelerden kaynaklı geçici bir etki olabilir, yakından takip ediyoruz" dedi.

"Sistemde döviz likiditesi ile ilgili herhangi bir sıkıntı bulunmuyor" diyen Uysal, bankalardaki döviz tevdiat hesaplarının son dönemdeki en yüksek seviyelerinde olduğuna da dikkat çekti.

Yurtiçinde yerleşiklerin kıymetli maden depo hesapları dahil yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 29 Eylül ile biten haftada 165.5 milyar dolar ile 15 Eylül'deki 167.5 milyar dolarla görülen tarihi rekorun sadece 2 milyar dolar altında bulunuyor.

Uysal, TL'nin reel bazda bakıldığında oldukça rekabetçi seviyelerde olduğuna da dikkat çekerek, "Mevcut durumda reel kur seviyesi açısından baktığımızda TL zaten oldukça zayıf ve rekabetçi seviyelerde" dedi.