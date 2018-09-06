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Japon yatırımcılar Türk Lirası'ndan vazgeçmedi

06.09.2018 - 09:59
Japon yatırımcılar Türk Lirası'ndan vazgeçmedi

​Japon bireysel yatırımcılar lira ve randda kalmaya devam ediyor.

Japonya’da bireysel yatırımcılar gelişen ülkelerdeki satış dalgasına rağmen Türk Lirası ve Güney Afrika Rand'ında kalmaya devam ediyor.

TRY/JPY’deki net uzun pozisyonlar, Mayıs 2015’e kadar geri giden Tokyo borsası verisine göre ağustos ayında yüzde 47 ile aylık düşüş rekoru kırmasının ardından istikrar kazandı. Çarşamba günü 238 milyon dolar değerinde 156.878 adet TRY/JPY uzun pozisyon kontratı kaydedildi, 31 Ağustos’ta kontrat sayısı 150.416 adetti.

Japon bireysel yatırımcılar çarşamba itibarıyla 1,06 milyar dolar değerinde 163.830 adet ZAR/JPY uzun pozisyonu tutuyor. 31 Ağustos’ta kontrat sayısı 151,104 adet gerçekleşmişti. ZAR/JPY net uzun kontrat sayısı 10 Ağustos’ta 174.457 adet ile Ekim 2016’dan bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.

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Bloomberg verisine göre, TRY/JPY forward kontratlarında 1 aylık ima edilen getiri yüzde 16,5’te, ZAR/JPY ise yüzde 7,2’de.

Daiwa Securities Baş Döviz Analisti Yuji Kameoka, "Japon bireysel yatırımcı genel trendin dışında davranıyor. Son büyük satışlardan sonra liraya talep artmış olabilir. Türkiye’de kur zayıflamasını hafifletecek önlemler yatırımcı endişelerini de azaltabilir. Dipten alım ve Güney Afrika’nın temellerine yönelik endişeler bireysel yatırımcıların pozisyonlarına görece istikrar sağlıyor." değerlendirmesi yaptı. 

 


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