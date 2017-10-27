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İşte Euro'nun bağımsızlığa ilk tepkisi

27.10.2017 - 17:00 | Son Güncelleme : 27.10.2017 - 17:19

Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etmesi Euro’yu çarptı. Son dönemde zaten Euro üzerinde baskı oluşturan bağımsızlık tartışmaları bugün yapılan oylamayla beraber zirveye çıktı.

Euro dolar paritesi 1.1579’ye gerileyerek bir ayın en düşük seviyesini gördü. Euro dolar paritesi son ayda 1.1880’e kadar çıkmıştı. Kararla İspanya borsası da yüzde 2 düşüş yaşadı. Katalan bankalarının hisselerinde de kayıplar var.

5 KURUŞ BİRDEN DÜŞTÜ

Euro, tüm dünya para birimleri karşısında geriledi ki buna Türk Lirası da dahil. Euro, 4.46 lira seviyelerinden kararla beraber 4.41 liraya kadar düştü.

KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan da, Katalonya krizinde olabilecek en olumsuz senaryonun gerçekleştiğini dile getirerek "Katalonya erken seçimden vazgeçerek bağımsızlık ilan ederken, İspanya da Katalonya’nın özerkliğini kaldırmaya hazırlanıyor. Bundan sonra ne olacağı ise koca bir belirsizlik olarak karşımıza çıkmış durumda" dedi.

TAHVİL PİYASASI ALT ÜST

Erkan, şöyle konuştu: "Avrupa’da tahvil piyasası bu duruma hemen tepki verdi ve an itibariyle İspanya 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 7 yükselerek yüzde 1,60 seviyesine geldi. Tahvillerinden çıkış olan bir başka Avrupa ülkesi ise, daha geçen Pazar günü Lombardiya v Veneto bölgelerinin özerklik referandumu yaptığı ve benzer ayrılıkçı fikirler riskiyle karşı karşıya olan İtalya... İtalya’nın 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde 2 artışla yüzde 1,95 seviyesine geldiler. İspanyol-Alman ve italyan-Alman tahvil faiz spreadlerindeki açılma Euro açısından negatif şekilde fiyatlanıyor."

AMBARGO OLABİLİR

Katalonya'nın bağımsızlığı bir zincirin ilk halkası olacağından dolayı Avrupa’da tanınmayan “de facto” statüsünde bir bağımsızlık olacağını belirten Erkan, "İspanya’nın da bölgeyi direkt olarak merkeze bağlamayı değerlendirmesi itibariyle, bölgede tansiyon son derece yüksek olabilir. Aynı zamanda tanınmayan bir devlet olarak zengin bir bölge olan Katalonya’nın ciddi bir ekonomik ambargoya uğraması söz konusu olabilir. Bu da hem bölge ekonomisine, hem de Euro Bölgesi’nin en büyük 4. ekonomisi olan ispanya ekonomisinde çok ciddi yansımaları beraberinde getirecektir. Euro bağımsızlık ilanından sonra gelen satışların etkisiyle önceden destek olan 1,1610 seviyesinin altına yerleşme emareleri gösteriyor ve mevcut durumda 1,1550 – 1,15 gibi desteklere ilk etapta çekilme söz konusu olabilir. Euro’daki momentum ECB sonrasında 1.1660 kırıldıktan sonra aşağıya dönmüştür" dedi. 


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