Dolar ne kadar? ( 11 Ocak dolar fiyatları )

Dün dalgalı bir seyir izleyerek 3.80'in üzerini test eden dolar fiyatları yeni günde 3.79 seviyelerinde hareket ediyor. Piyasalar yoğun veri gündemini takip edecek.

ABD tahvil getirilerindeki yükselişin gelişmekte olan para birimleri genelinde riskten kaçışı tetiklemesiyle dün en yüksek 3.8071 seviyesini gören dolar/TL, bu sabah güne 3.79 seviyesinden başladı.

Dolar kuru saat 08.46 itibarıyla 3.7916 seviyesinde bulunurken, euro/TL 4.5349 seviyesinde hareket ediyor. Euro/dolar ise 1.1954 seviyelerinde...

Hafta başından bu yana yükseliş eğiliminde olan kur, ABD tahvil getirilerindeki yükselişin gelişmekte olan para birimleri genelinde riskten kaçışı tetiklemesiyle dün 3.76 seviyelerinden 3.8071'e tırmandı.

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DOLARDA 'ÇİN' ETKİSİ

Çin'in ABD tahvil alımlarını azaltabileceğine yönelik haberlerin ardından ABD tahvil faizleri sert yükseliş kaydederken, bu durum ise küresel risk iştahında azalmaya neden oldu. Ancak Çin'in söz konusu haberin hatalı bilgilere dayandırılmış olabileceği yönündeki açıklaması piyasalarda tansiyonu düşürmüş görünüyor.

Çin Devlet Döviz İdaresi(SAFE) Çin'in ABD Hazine tahvillerinin alımını yavaşlatmayı veya durdurmayı düşündüğü yolundaki bir haberin hatalı bilgilere dayalı ve "uydurma" olabileceğini açıkladı

Bu açıklamanın ardından ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirisi, dünkü kapanış değeri olan yüzde 2.549'dan yüzde 2.5366'ya geriledi.

Bloomberg News dünkü haberinde, Çin'in geniş döviz varlığını dikkate alan Çinli yetkililerin, piyasanın kendileri için çekiciliğinin azaldığı ve ABD-Çin ticaret geriliminin arttığı bir ortamda, Amerikan hazine tahvillerinin alımının yavaşlatılmasını veya son verilmesini önerdiğini bildirmişti. Haber ABD Hazine tahvil getirilerinin 10 ayın en yüksek seviyesine yükselmesine ve doların düşmesine yol açtı.

Bir bankacı, "Dün akşam ABD tahvil faizleri kapanışta yüzde 2.55 seviyelerine gerilemişti, Çin'in açıklaması ise faizlerin biraz daha gerilemesine neden oldu. Çin kurumunun açıklaması, küresel risk iştahını biraz daha toparlamış görünüyor. Piyasada bugün küresel gelişmeler ve petrol fiyatlarının seyri yön belirleyici olabilir. Dolar/TL'nin bugün 3.7655 seviyesinin üzerinde kalmasını bekleriz. Yukarıda ise 3.7950-3.80 direncini izleriz" dedi

BU VERİLER TAKİP EDİLECEK

12.00 Almanya, 2017 yılı GSYH

13.00 Avro Bölgesi kasım ayı sanayi üretimi

15.30 Avrupa Merkez Bankası toplantı özeti

16.30 ABD, aralık ayı ÜFE

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

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