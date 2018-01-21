Dolar ne kadar? ( 22 Ocak dolar fiyatları )

Türkiye'nin Afrin'e gerçekleştirmiş olduğu operasyona ve ABD hükümetinin kapanmasına dolar/TL'nin ilk tepkisi sınırlı oldu. Cuma günü Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 3.80 seviyesinde hareket eden dolar kuru, uluslararası piyasaların açılmasıyla oluşan ilk fiyatlarda 3.8288 seviyesinden işlem gördü.

Türkiye'nin Afrin'e gerçekleştirmiş olduğu askeri operasyona ve ABD federal hükümetinin 20 Ocak'ta resmen kapanmasına dolar/TL'nin ilk tepkisi geldi. Cuma günü Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 3.80 seviyesinde hareket eden dolar/TL, Asya piyasalarının açılmasıyla oluşan ilk fiyatlarda 3.8288 seviyesinde hareket etti. Euro/TL ise 4.70 seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, Türkiye'nin Afrin'e gerçekleştirmiş olduğu operasyonun piyasalar tarafından büyük ölçüde fiyatlandığı için sert bir tepki beklemiyor.

ABD HÜKÜMETİ RESMEN KAPANDI

ABD federal hükümeti, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bütçe konusunda anlaşamadıkları için Donald Trump’ın başkanlığının birinci yıl dönümünde resmi olarak kapandı. Birçok federal kurumun hizmetlerini, 20 Ocak 2018 itibariyle geçici olarak askıya almasına yol açan bütçe krizi, milyonlarca kamu çalışanının ücret almadan çalışmasına ya da zorunlu izne çıkarılmasına neden olacak.

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TEPKİLER SONRASI DÜZELTME GELEBİLİR

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "Yeni haftaya yine jeopolitik riskleri konuşarak başlıyoruz. Geçtiğimiz hafta Afrin ile ilgili gelişmeler iç piyasayı rahatsız etmiş ve sert değer kayıplarını izlemiştik. Afrin operasyonu dün başladı ve hala devam ediyor" dedi.

Başlaması nedeniyle yarın iç piyasada BIST 100 endeksinde zayıf bir açılış beklemenin mümkün olacağını söyleyen Karadağ, "TL varlıklar üzerindeki baskı da devam edebilir. Ancak burada önemli olan Türkiye'nin ABD ile olan ilişkilerinin ne yönde şekilleneceği. Bu süreçte eğer Türkiye'nin dış ülkelerle olan iletişiminde bir olumsuzluk olmaz ise bu durum piyasaları rahatlatabilir. Aynı zamanda bu gelişmenin Türkiye ekonomisi üzerinde nasıl bir etki yaratacağı da merak konusu. Bu konu hakkında da Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye ekonomisinin böyle operasyonlardan kolay kolay etkilenmeyeceğini vurgulaması da fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir . Hükümet kanadından gelen açıklamalar piyasaları önümüzdeki süreçte rahatlatabilir ve az önce de belirttiğim gibi Türkiye'nin kuracağı temaslarda asıl yakından takip edilecek bir diğer gelişme olacaktır. Yeni haftaya Afrin ile başlayacağız ama sert tepkilerin ardından gün içerisinde düzeltme hareketleri gelebilir. Geçtiğimiz haftadan beri piyasalar bu operasyona kendisini alıştırdığı için çok sürpriz bir fiyatlama oluşmayacaktır" şeklinde ekledi.

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İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Karadağ değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Dış piyasada ABD Dolarının zayıf seyrinin de bizim açımızdan bir fırsat olduğunu söyleyebilirim. ABD Senatosu ve ABD Temsilciler Meclisi arasında yaşanan bütçe anlaşmazlığı şimdilik ABD hükümetinin kepenkleri indirmesine neden oldu. Bu durum ABD'nin alışkın olduğu bir vaka olabilir çünkü en son eski ABD Başkanı Barack Obama zamanında 2013 yılında da hükümet kısa süreli kapanmıştı . Bu durumun bir maliyeti olacaktır ancak şu koşul şimdilik Doların değer kaybetmesine neden olurken, yükselmesini bir süre daha zorlaştıracaktır.

Dolar endeksinin güçlenmekte zorlanması, gelişmekte olan ülke piyasalarını olumlu etkileyebilir. Bizde bir nebze de olsa TL varlıkların bu durumdan pozitif besleneceğini söyleyebiliriz.

Sonuç olarak, Türkiye 'ye yönelik risk algısında ciddi bozulmalar görülmezse BIST 100 endeksi ve TL varlıkların değer kayıpları sınırlı kalabilir. Dış piyasada Doların da zayıf seyri Dolar/TL kurunun 3.80 üzerindeki direnç noktalarında çok fazla kalamamasına neden olabileceği gibi hafta içerisinde Türkiye' den operasyonla ilgili yapıcı açıklamaların gelmesi iç piyasanın rahatlamasını daha da destekleyebilir."

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