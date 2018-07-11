Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 11 Temmuz dolar fiyatları )

Dolar kuru güne 4.70 TL'den başlarken, şu dakikalarda 4.80 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro kuru ise 5.63 TL seviyelerinde... Piyasalar, ABD-Çin gerilimini ve ekonomi politikalarını izliyor.

Dolar kuru, ticaret savaşları tedirginliğinin artmasıyla dalgalanırken; ekonomi politikaları ve bunlara ilişkin söylemleri takip ediyor. Dolar kuru güne 4.70 TL'den başlarken; en yüksek 4.8051 TL'yi; en düşük ise 4.6948 TL'yi gördü. Dolar, saat 17.13 itibarıyla 4.8046 TL'de bulunuyor. Euro kuru ise 5.6440 TL'ye kadar yükselirken, şu dakikalarda 5.6433 TL'de hareket ediyor.

Doların başlıca para birimleri karşısındaki seyrini izleyen endeks yüzde 0.08 artışla 94.01'e yükselerek pazartesi günü gördüğü yaklaşık bir ayın dip seviyesi olan 93.93'den uzaklaştı. Euro/dolar paritesi ise 1.1726 seviyelerinde...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin ederek göreve başlamasının ve Hazine-Maliye Bakanlığı'na Berat Albayrak'ın getirilmesi ardından piyasalar Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'nun yapısını da izleyecek.

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FAİZLER YÜKSELDİ

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.48'ye yükselerek rekor seviyeye yükselirken; 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 20.49 seviyesine yükseldi.

Türkiye'nin dolar cinsi tahvillerinin fiyatları kayıplarını artırdı. Tradeweb verilerine göre Mart 2036 vadeli dolar cinsi tahvilin fiyatı 1.1 sent düşüşle Haziran ortasından bu yana en düşük seviye olan 91.7 sente, Şubat 2045 vadeli tahvilin fiyatı ise 1.1 sent düşüşle 86.4 sente indi.

Türkiye dolar cinsi tahvilleri ile ABD'nin aynı vadeli tahvilleri arasındaki getiri farkı ise 8 baz puan yükselerek 20 Haziran'dan bu yana en yüksek seviye olan 434 baz puana çıktı.

Global Menkul Değerler Analisti Rıdvan Baştürk, "TL varlıklarda son günlerde görülen satış baskısını yurtiçi ve yurtdışı dinamikler olarak kategorize etmek gerekiyor. Yurtiçinde pazartesi akşamı açıklanan yeni kabinede ekonomi tarafında piyasanın beklediği isimlerin yer almaması TL varlıklar üzerinde baskı unsuru. Buna ek olarak dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin yeni olumsuz haber akışları küresel bazda risk iştahını azaltıyor ve özellikle gelişen ülke piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor" şeklinde değerlendirdi.

Baştürk şöyle devam etti: "Bu aşamada iç tarafta cuma günkü Fitch not kararı önemli olacaktır. Piyasalarda bunun da bir stresi yaşanıyor olabilir. ABD ile Çin arasındaki mevcut yüksek tansiyonun sürmesi risk iştahını daha da azaltacağı için TL varlıklar açısından negatif olacaktır. Ancak gelebilecek yeni haber akışlarıyla birlikte oradaki yüksek tansiyonun azalması tüm piyasalar özellikle de gelişen ülke piyasaları üzerinde olumlu etki yapacaktır. Tüm bunlara ek olarak mevcut yüksek enflasyon rakamlarının ardından TCMB’nin 24 Temmuz’da yapacağı PPK toplantısında nasıl bir aksiyon alacağı ve NATO zirvesinde Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki ikili görüşmeden çıkabilecek sonuçlar önemli noktalar olacaktır. ABD ile mevcut ilişkilerin normalleşmesi TL varlıkları destekleyebilecekken ilişkilerin daha da bozulması iç piyasa açısından olumsuz olacaktır.

Teknik görünümde de yukarı yönlü hareketlerin desteklendiğini söyleyebiliriz. Kısa vadede 4.73 TL üzerinde yukarı yönlü hareketler ön planda kalabilir, ancak 4.80 TL'de bir direnç mevcut. Bu eşik aşılırsa kurda yeni güçlü yukarı yönlü ataklar görülme ihtimali de artacaktır."

CARİ AÇIK RAKAMLARI AÇIKLANDI

Merkez Bankası verilerine göre, cari işlemler açığı, bir önceki yılın mayıs ayına göre 516 milyon dolar artarken, 12 aylık cari işlemler açığı ise 57.64 milyar dolar oldu.

TİCARET SAVAŞI TEDİRGİNLİĞİ ARTTI

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Başkan Donald Trump'ın 18 Haziran'da verdiği talimat doğrultusunda hazırladığı yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacak Çin menşeli ürünlerin listesini açıkladı. Yaklaşık 200 milyar değerinde 5 bin ürünün bulunduğu listede deniz mahsullerinden spor eldivenine, doğal ve kimyasal minerallerden sebze-meyvelere, tütün mamullerinden otomobil lastiğine kadar pek çok çeşitte ürün yer alıyor.

Bununla birlikte, listenin önemli bir bölümünü "Made in China 2025" girişimini zedeleyecek teknoloji ağırlıklı ürünlerin oluşturması dikkati çekti.

Amerikan iş dünyası ve kamuoyunun yorumuna açılan listenin geri bildirimler ışığında 60 gün içinde son şeklini alacağı bildirildi.

EKONOMİNİN DÜMENİ ALBAYRAK'TA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Hazine Müsteşarlığı'nda düzenlenen devir-teslim töreninde yaptığı ilk açıklamada, bundan sonraki dönemde mali ve para politikalarında yeni kabineyle çok daha özel sektör mantığıyla hızlı hareket eden yönetim dönemine girileceğini belirterek, "Para politikalarında önümüzdeki dönemde çok daha diri ve güçlü bir döneme gireceğiz" dedi.

Piyasalarda bir süredir tek gündem maddesi olarak yer alan yeni kabinenin şekillenmesiyle birlikte kurda küresel piyasaların da tekrar gündemde yer alması öngörülüyor.

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