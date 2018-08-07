Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 7 Ağustos dolar fiyatları )

ABD ile ön mutabakat sağlanmasıyla gerileyen dolar fiyatları, şu dakikalarda 5.28 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise 6.13 TL'de bulunuyor. Piyasalar siyasi gelişmeleri takip etmeye devam edecek.

Dün Türkiye piyasaları kapandıktan sonra uluslararası piyasalarda hızlı yükselen dolar kuru, 5.4258 TL'yi gördü. Dolar, ABD ile ön mutabakat açıklamasının ardından yönünü aşağı çevirerek 5.1820 TL'ye kadar geriledi. Dolar saat 16.08 itibarıyla 5.2877 TL'de hareket ediyor.

Euro da uluslararası piyasalarda 6.2730 TL'ye kadar yükselirken, ABD ile Türkiye arasında yaşanan siyasi gelişme sonrası 5.9998 TL'ye kadar geriledi. Euro kuru şu dakikalarda ise 6.1375 TL'de bulunuyor.

Sterlin kuru en yüksek 7.0304 TL'yi görürken, şu sıralarda 6.8574 TL seviyelerinde...

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.43 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 22.64 seviyesinde hareket ediyor.

Türkiye-ABD ilişkilerinde yaşanan gerginlik ve dün başlayan İran ambargosu başta olmak üzere son dönemde yaşanan diplomatik stres, kurlar üzerinde baskı unsuru olmaya devam ediyor.

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Dolar endeksi yüzde 0.31 düşüşle 94.87 seviyesinde, euro/dolar paritesi 1.1600 seviyesinde bulunuyor.

ABD İLE ÖN MUTABAKAT SAĞLANDI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararı sonrası iki ülke arasındaki diplomatik görüşmeler devam ederken önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye, iyi niyetli bir şekilde görüşmeleri devam ettirirken, belli konularda ön mutabakat sağlandı.

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