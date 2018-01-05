Dolar ne kadar? ( 5 Ocak dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, küresel risk iştahı ile 2 ayın en düşük seviyesinde seyrine devam ediyor. Piyasalar ABD tarım dışı istihdam bekleniyor.

Dolar/TL, Türkiye'ye özgü devam eden risklere karşın, küresel piyasalardaki iyimserliğin etkisiyle Ekim sonundan beri en düşük seviyelerdeki aşağı yönlü seyrine devam ediyor.

Dolar/TL 25 Ekim'den beri en düşük olan 3.75'in altını dün akşam saatlerinde gördükten sonra bu sabah güne 3.7485/3.7520 seviyesinden başladı. Dolar kuru saat 9.42 itibarıyla 3.7559 seviyesinde hareket ederken, euro/TL 4.5295 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar ise 1.2071 seviyelerinde...

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GÖZLER TARIMDIŞI İSTİHDAM VERİSİNDE

Dolar endeksinin ise 20 Eylül'den bu yana en düşük seviye olan 91.75 civarındaki seyrini sürdürüyor. Dolardaki zayıf seyir aralarında TL'nin de yer aldığı gelişmekte olan ülke para birimleri genelindeki iyimser seyrin ana belirleyici konumunda.

AB, ABD ile ilişkilerin, ABD'deki dava sürecinin ve bunun Türkiye ekonomisi ve şirketlerine olası etkileri izlenmeye devam ederken; küresel risk iştahındaki artış TL'de bu risklerin fiyatlanmamasına neden oluyor.

Bankacılar bugün iç piyasada takip edilecek bir gündem bulunmadığını, dış piyasalarda ise TSİ 16.30'da açıklanacak ABD Aralık ayı tarımdışı istihdam raporunun piyasalarda yön belirleyici olabileceğini söylediler.

Piyasalarda 190 bin artış göstermesi beklenen ABD istihdam raporunun yanında, dış ticaret dengesi, dayanıklı tüketim malı siparişleri ile hizmet sektörü ISM verileri de izlenecek.

ABD'DEKİ DAVA SÜRECİ

Bankacılar ABD'deki dün kısmen sonuçlanan dava sürecinin ise Türkiye ekonomisi, şirketleri ve Türkiye ABD ilişkileri açısından ne anlama geleceğini analiz etmeye çalışıyorlar.

Piyasalarda dün belirgin bir etki yaratmayan süreç yakından izlenmeye devam ediliyor. Özellikle sürecin Türkiye ABD ilişkilerini nasıl etkileyeceği piyasalar tarafından yakından izleniyor.

ABD'de İran yaptırımlarını ihlal etmekle yargılanan Halkbank yetkilisi Mehmet Hakan Atilla, "İran'a dönük ABD yaptırımlarını ihlale yardımdan" suçlu bulundu.

Daha önce defalarca davayı "hukuka aykırı" bulduğunu açıklayan Ankara, jürinin kararını "Türkiye'nin içişlerine müdahale" olarak yorumladı.

Davada nihai karar 11 Nisan'da yargıç tarafından verilecek.

Atilla'nın sanık olarak yargılandığı ve New York'ta görülen davanın dünkü duruşmasında jüri heyeti Atilla'yı, ABD yaptırım yasasını ihlal ederek banka dolandırıcılığı ve komplo da dahil olmak üzere kendisine yöneltilen altı suçlamanın beşinden suçlu buldu.

TAHVİL BONO PİYASASI

Gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 11.75, valörde son işlem yüzde 11.79 oldu. Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 13.33 oldu.

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