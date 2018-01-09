‹ Önceki Haber Bitcoin'in bile tahtını salladı! İşte yeni gözde Bitcoin'in bile tahtını salladı! İşte yeni gözde Sonraki Haber › Hazine 1,9 milyar lira borçlandı Hazine 1,9 milyar lira borçlandı

Euro/dolar'da yeni senaryo!

09.01.2018 - 13:07

Analistler, yıl başından sonra genel olarak 1,20 üzerinde dengelenen euro/dolar paritesinde 1,25 seviyesinin görülmesini bekliyor.

Euro/dolar paritesi, 4 Ocak'ta 1,2089'a kadar yükselerek yaklaşık 4 ayın en yüksek seviyesini gördü. ABD'de açıklanan önde gelen ekonomik göstergelerin beklentileri karşılayamaması da doları zayıflatarak euronun güçlenmesine neden oldu.

Yıl başından sonra genel olarak 1,20 seviyesinin üzerinde dengelenen euro/dolar paritesinin daha fazla değer kazanıp kazanmayacağı piyasalarda gözlemleniyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

"EURO BÖLGESİ BEKLENTİLERDEN İYİ PERFORMANS GÖSTERDİ"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Berenberg Avrupa Ekonomisti Carsten Hesse, euro/dolar paritesinin uzun dönemde 1,25 seviyelerini görebileceğini belirtti.

Hesse, euronun değer kazanmasındaki asıl nedenin Euro Bölgesi'nin beklentilerden daha iyi performans sergilemesi olduğunu ifade etti. Yunanistan gibi önceden krizde olan birçok ülkenin daha iyi performans gösterdiğini aktaran Hesse, Yunanistan'ın en son gelen imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) güçlü gerçekleştiğini ve ülkede 10 yıllık tahvil faizlerinin en düşük seviyelere gerilediğini vurguladı.

Hesse, ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentileri karşılayamamasının da doların daha da zayıflamasına yol açtığını anlattı.

"İYİ HABERLER FİYATLANDI"

Rabobank Kıdemli Döviz Stratejisti Jane Foley de euro/dolar paritesinin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), politikalarından dolayı destek toplayabileceğini ifade etti.

Foley, Euro Bölgesi'nde ekonomik göstergelerin 2017 yılının başından bu yana beklenenden iyi gerçekleştiğine dikkati çekti. Ekonomiye yönelik iyi haberlerin zaten fiyatlandığını aktaran Foley, euronun 2018'de de olumlu tonda devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Foley, 2018 yılının önde gelen merkez bankalarının politikalarında normalleşmeye geçeceği bir yıl olacağını dile getirdi. ECB'nin bu yılın eylül ayında parasal genişlemeyi bitirebileceğini gelecek yıl da faiz artırabileceğini anlatan Foley, bunlara daha vakit olduğunu ancak piyasaların bankanın daha gerçekleştirmediği sıkılaşma politikasını fiyatladığını dile getirdi.

Foley, euro/dolar paritesinin 6 ay içerisinde 1,22, yıl sonuna kadar 1,24 seviyesine ulaşabileceği öngörüsünde bulundu.


Etiketler

  • dolar
  • euro
  • ECB
‹ Önceki Haber Bitcoin'in bile tahtını salladı! İşte yeni gözde Bitcoin'in bile tahtını salladı! İşte yeni gözde Sonraki Haber › Hazine 1,9 milyar lira borçlandı Hazine 1,9 milyar lira borçlandı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
115.023 Değişim: -1,10% Hacim : 6.331 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 114.942 09.01.2018 Yüksek 116.647
Açılış: 116.311
3,7714 Değişim: 0,10%
Düşük 3,7668 10.01.2018 Yüksek 3,7744
Açılış: 3,76745
4,5025 Değişim: 0,08%
Düşük 4,4960 10.01.2018 Yüksek 4,5075
Açılış: 4,49885
158,79 Değişim: -0,28%
Düşük 158,76 10.01.2018 Yüksek 159,32
Açılış: 159,24
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.