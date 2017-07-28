Euro/dolar yıl sonu tahminini açıkladı

UniCredit euro/dolar yıl sonu tahminini 1.20'ye yükseltti.

İtalya'nın en büyük bankası, UniCredit euro/dolar yıl sonu tahminini 1.14'ten 1.20'ye yükseltti. Aralarında Vaseleios'un da bulunduğu UniCredit analistlerinin bir notunda Draghi'nin euro/dolar'ın yükselmesine ilişkin rahat duruşunun Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) euronun yukarı yönlü hareketine yönelik “ağrı eşiği”nin yüksek olduğunun sinyali olduğu belirtildi.

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Kurum, 2018 yıl sonu tahminini ise 1.18'den 1.25'e (makul değere yakın) yükseltti.