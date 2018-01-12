Dolar ne kadar? ( 12 Ocak dolar fiyatları )

Haftanın son gününde dolar fiyatları, 3.76 seviyesinde hareket ederken; euro/dolar paritesi 29 Aralık 2014 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü.

ABD'de dün açıklanan beklentilerin altında ÜFE verisi ve ECB tutanakları ardından dolardaki gerilemeye paralel dolar/TL de yönünü aşağı çevirdi. Dolar/TL bu sabah güne 3.7700/3.7710 seviyesinden başlarken, saat 15.01 itibarıyla 3.7651 seviyesinde hareket ediyor. Euro/TL ise 4.5655 seviyelerinde...

Dolar/TL geçen hafta Cuma günü 3.7311 ile Ekim sonundan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra bu hafta genel olarak yükseliş yönlü bir seyir izlemiş ve dün 3.80 seviyesini aşmıştı.

EURO/DOLAR REKOR KIRDI

Almanya'daki koalisyon görüşmelerinde ön anlaşmaya varıldığının açıklanması sonrasında Euro/dolar paritesi 1.2137 seviyesini görerek 29 Aralık 2014 tarihinden beri en yüksek seviyeyi görürken, şu dakikalarda 1.2125 seviyesinde hareket ediyor.

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DOLARDA BU SEVİYELER TAKİP EDİLECEK

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, bu sabahki notunda, doların küresel bazda ABD tahvil faizlerindeki geri çekilmeye bağlı olarak gerilediğini, ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıkladığı tutanaklarda şahin bir tonun hakim olmasının da eurodaki değer kazancıyla dolar endeksini gerilettiğini belirtti.

Erkan, "Çin'in ABD tahvillerini daha az çekici bulduğu yönündeki haber sonrası yüzde 2.59'u aşan 10 yıllık tahvil faizi, ABD Hazinesi'nin 10 yıl vadeli 20 milyar dolarlık ihalesine 2016'dan bu yana en güçlü talebin gelmesi sonrası geriledi. Ayrıca tahvil getirileri zaten Çinli yetkililerin tahvil haberinin yanlış kaynaklara dayandırılmış olabileceği açıklaması ile normalleşmeye başlamıştı. Dün düşük gelen ÜFE verilerinden sonra bugün TÜFE kritik; dolar/TL'de 3.77 destek ve altında 3.72 bandı hedef olabilir; 3.82 ise direnç konumunda, aşılırsa yükseliş ivmelenebilir" dedi.

DOLAR ENDEKSİ GERİLİYOR

Dolar düşük ABD ÜFE verisinin etkisiyle temel para birimleri karşısında gerilerken, euro ECB'nin ekonomiye verilen büyük desteği azaltmaya hazırlanabileceğini işaret etmesinin ardından güçlü destek buldu.

ABD'de üretici fiyatlarının gerileyen hizmet maliyetleri nedeniyle Aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0.1 ile yaklaşık bir buçuk yılın ilk düşüşünü kaydetmesinin ardından dolar endeksi haftayı yüzde 0.3 düşüşle kapatmaya hazırlanıyor. ÜFE'deki bu düşüş enflasyonun bu yıl yükseleceği beklentilerinin artırabilir.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında ise 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.78, valörde son işlemde yüzde 11.81 seviyesindeydi.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.42, valörde son işlemde yüzde 13.42 seviyesindeydi.

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