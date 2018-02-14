Euro kuru ne kadar ? Dolar kuru ne kadar ? En güncel döviz fiyatları

Dolar kuru yatay seyrederken; euro kuru 4.7256 TL'yi görerek tarihi rekor kırdı. Piyasalar ABD enflasyon verisine odaklandı.

ABD'de enflasyonun yükseleceği ve Fed'in faiz artırımlarını hızlandıracağı endişeleriyle geçen haftalarda yaşanan sert hareketlerin ardından temkinli seyreden piyasalar ABD'de bugün saat 16.30'da açıklanacak enflasyon verisine odaklandı.

Dolardaki değer kaybına karşın eurodaki değer artışı ise euro/TL'nin yeni tarihi zirvesini görmesine neden oldu. Euro/TL 4.7256 seviyesini görerek tarihi rekor kırarken, saat 11.01 itibarıyla 4.7037 seviyesinde hareket ediyordu. Dolar/TL aynı dakikalarda 3.8026 seviyesindeydi. Euro/dolar ise 1.2365 seviyesinde bulunuyordu.

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DOLAR VE EURO DA KRİTİK SEVİYE

İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü, "Dolar/TL kurunda temkinli bir seyir olduğu söylenebilir. ABD doları global piyasalarda zayıf bir görüntü vermesine rağmen Dolar/TL paritesinin gevşemediğini görmekteyiz. Gelişmekte olan ülke para birimleri de bugün ABD doları karşısında yatay bir seyir izliyor. Açıklanan aralık ayı cari açık verisi hem en yüksek aylık veri olması açısından olumsuz olurken, finansman tarafı da oldukça olumsuz geldi. Ocak ayında da aynı yüksek açık verinin devam etmesi beklenebilir. Bu TL için negatif bir durum. Ancak buradan dolar yükselecek şeklinde bir yorum çıkarılmamalı. Ancak geri çekilmelerde sınırlı düşüşlere neden olabilir" dedi.

Turşucu döviz piyasasını teknik olarak şöyle değerlendirdi:

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3.7850 seviyesi üzerinde seyirlerin devam etmesi durumunda zaman zaman 3.8450 seviyesine doğru denemeler görmek mümkün. Buna karşın bu seviyenin altında kalıcı seyirler oluşması durumunda ise geri çekilme 3.74-3.75 seviyelerine doğru gerçekleşebilir. Bilindiği gibi 3.73 seviyesi oldukça güçlü bir destek noktası ve mevcut gelişmeler şimdilik bu seviyenin altına hareketi desteklemiyor.

Euro/TL kuru için 4.72 bölgesi kritik bir direnç. Yeni bir yükseliş trendi için 4.72 seviyesinin üzerine yükselmesi gerekli. Bu durum euro/dolar paritesinin 1.25 seviyesinin üzerine yükselmesine karşılık gelebilir. Ancak her ikisi de böyle bir hareket için güçlü görünmüyor. Euro/TL için 4.64 seviyesi önemli bir destek. Bu seviyenin altına düşüşler oluşması durumunda 4.56 bölgesine doğru gerileme görülebilir.

2017'DE 47.1 MİLYAR DOLAR AÇIK

Türkiye'nin, 2017 yılında cari açığı 47.1 milyar dolar oldu. Cari açık aralık ayında ise 7.70 milyar dolara yükseldi.

Net hata noksan (kaynağı belli olmayan para giriş/çıkışı) aralıkta 228 milyon dolar olurken, 2017 yılında 16 milyon dolar çıkış yaşandı. Bu arada kasım ayı cari açık verisi 4.2 milyar dolardan 4.38 milyar dolara revize edildi.

PİYASALAR BUNLARI TAKİP EDECEK

Siyasi tarafta ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın yarınki Türkiye ziyareti izleniyor.

Asya borsaları yatırımcıların veri öncesinde endişe içinde beklemeye geçmesine paralel olarak karmaşık seyir izliyor. Enflasyonun yönüne göre dünya çapında faizlerin tahmin edilenden daha hızlı artırılacağı kaygıları alevlenebileceği gibi dinebilir de.

ABD'de enflasyonun yıllık bazda hız kaybederek yüzde 1.9'a gerilemesi, çekirdek enflasyonun ise yüzde 1.7 olması bekleniyor. Verinin beklentilere paralel gelmesi yatırımcıların kaygılarını yatıştırabilir. Ancak birçok piyasa oyuncusu tıpkı birkaç hafta önce çalışan ücretlerinde olduğu gibi enflasyonun da yukarı yönlü bir sürpriz yapmasından endişe ediyor.

DOLAR ENDEKSİ GERİLİYOR

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks dün yüzde 0.6 geriledikten sonra bugün de yüzde 0.3 ekside 89.436'da bulunuyor. Geçen hafta dolar karşısında yüzde 2.5'in üzerinde değer kaybeden TL ise hafta başından bu yana 3.80 civarında dar bantta hareket ediyor.

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