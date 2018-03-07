Dolar kuru ne kadar? Euro kuru ne kadar? Güncel döviz kurları ( 7 Mart dolar fiyatları )

Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası'nın faiz kararına dolar kuru anlamlı bir tepki vermezken, 3.80 TL üzerindeki seyrini sürdürüyor. Euro/TL ise, Euro/dolar paritesindeki yükselişin etkisiyle tarihi rekorunu yeniledi. Piyasalar yarın açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını ve cuma günü açıklanacak ABD işsizlik verilerini takip edecek.

Dolar/TL beklentiler dahilinde gelen TCMB'nin faiz kararına tepkisiz kalırken 3.80 TL seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürüyor. Dolar kuru, gün içerisinde en yüksek 3.8094 TL'yi görürken saat 15.55 itibarıyla 3.8005 seviyesinde hareket ediyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,37 düşüşle 89,88 seviyesinde bulunuyor.

EURO TARİHİ REKOR KIRDI

Euro'nun dolar karşısında değer kazanmasından destek alan Euro/TL 4.7342 seviyesini görerek tarihi rekorunu kırdı. Euro/TL şu dakikalarda 4.7154 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar ise 1.2416 seviyelerinde...

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DOLARIN KAFASI KARIŞIK

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "TCMB, 2018 yılının ikinci faiz kararını açıkladı. Piyasaların beklentisi doğrultusunda Merkez Bankası faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Karar metninde, yeni bir ifade eklenmiş olarak dikkat çekiyor. Kalan metin, ocak ayındaki metinle aynı olduğu için aslında karar metninde de sürpriz bir durumun olmadığını söyleyebilirim. TCMB, “Ana eğilime ilişkin göstergeler katılık sergilerken çekirdek enflasyonun yüksek seyrettiği gözlenmektedir” ifadesini ekleyerek, sıkı duruşunu korumaya devam edeceği mesajını yinelemiş oldu" dedi.

TCMB’den herhangi bir sürprizin gelmemesinin TL varlıklarında bir harekete neden olmadığını belirten Karadağ, "Dolar/TL kuru sabah saatlerinden bu yana 3.79-3.8080 aralığındaki fiyat hareketini korurken, dış piyasada Euro/Dolar'ın 1.24 seviyesinin üzerinde olması Euro/TL’nin 4.73 bölgesini zorlamasına neden oluyor. Dolayısıyla, Euro/TL’nin yükselme çabasını dış piyasadaki Euro'nun hareketine bağlamak doğru olacaktır. Sonuç olarak, sakin bir TCMB toplantısını geride bırakarak, TL varlıklar üzerinde bir etki izlememiş olduk" şeklinde ekledi.

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Karadağ şöyle devam etti: "Günün geri kalanında, ABD takvimini takip ediyor olacağız. Açıklanacak ABD ADP özel sektör istihdam değişimi rakamı ve Fed üyelerinin konuşmaları izlenecek. Ancak, verinin etkisi dolar üzerinde sınırlı kalabilir. Piyasalarda, ABD Doları özellikle ABD Başkanı D. Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik gümrük vergilerine getirdiği ek vergi uygulaması nedeniyle baskı altında. Bu vergilerin ülkelerle olan ticaret ilişkilerinin ne yönde şekilleneceğinin belirsizliği ve piyasalarda çıkan ticaret savaşı spekülasyonları nedeniyle doların kafası karışık. Ayrıca, ABD Başkanı D. Trump’ın ekonomi başdanışmanı G. Cohn istifası da Doları negatif etkileyen başka bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Gümrük vergileriyle ilgili bu sürecin danışmanlarının tavırlarını ve söylemlerini ne yönde etkileyeceğini takip ediyor olacağız. Doları rahatlatan bir haber alana kadar Dolar güçlenmekte zorlanabilir. Ancak, 21 Mart tarihinde piyasaları bekleyen yoğun bir Fed toplantısı olacağını da unutmamak lazım. Yani, şimdilik Dolar üzerinde Trump baskısı olsa bile ilerleyen günlerde Fed’in biraz daha baskın kalabileceğini söyleyebilirim."

EURO'DA YENİ REKORLAR GELEBİLİR

Karadağ teknik açıdan ise şöyle değerlendirdi: "4.7340 seviyesine kadar yükselen Euro/TL kuru bu seviyeyi aşamadığı için 4.72-4.73 aralığında izleniyor. Kurun yükselme eğilimini tetikleyen en önemli unsur, Euro/Dolar paritesinin 1.24 seviyesinin üzerine doğru yükselme iştahı. Bu tablo Euro/TL’nin de 4.70 seviyesinin üzerindeki seyrine neden oluyor. Euro/Dolar paritesi 1.23 seviyesinin altına doğru gevşeyemediği müddetçe Euro/TL kuru 4.70 seviyesinin üzerindeki seyrini korumaya devam edebilir. Euro/Dolar’ın 1.24 seviyesinin üzerindeki güçlü seyri ise Euro/TL’nin yeni rekor denemesini bile tetikleyebilir. Yarın Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak. Karardan bir sürpriz beklenilmiyor ancak olası sözlü yönlendirmelerine karşı dikkatli olmakta yarar var. Yarın, Euro/Dolar için hareketli bir gün olabilir.

Dolar/TL kurunda ana resimde aslında büyük bir değişiklik yok. Kur, 3.8080 bölgesinin üzerine yerleşemediği için 3.79-3.8080 aralığındaki işlemlerinde yoğunlaşıyor. Kurun yukarı yönde gitme iştahı bulunuyor çünkü 3.8080 altı kapanışlarında çok güçlü kalamıyor. 100 günlük ortalamasının denk geldiği 3.8175 seviyesi direnç konumunda ve bu seviyenin üzerindeki seyri, kurun 3.84 seviyesine doğru yükselmesine neden olabilir. Bunu başaramaması durumunda ise kurda 3.79-3.8080 aralığını bir süre daha ihlal etmesini bekleyebiliriz. Özellikle, dış piyasada Dolar endeksi 90.00 seviyesinin üzerine yerleşemediği müddetçe kurun 3.82 seviyesinin üzerinde güçlü bir performans göstermesi zor olabilir."

MERKEZ BANKASI FAİZE DOKUNMADI

Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu beklendiği gibi yılın ikinci toplantısından faizlerde değişiklik yapmadan çıktı. PPK sonrası yapılan açıklamada piyasanın fonlandığı geç likidite penceresi faiz oranı da yüzde 12.75’te bırakıldı.

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EKONOMİ DANIŞMANININ AYRILMASI BASKI YARATTI

Trump yönetimi içinde korumacı ticaret politikası yanlılarına karşı dengeleyici bir unsur olarak görülen Cohn dün görevden ayrıldığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerini artırma kararından vazgeçmeyeceği ve diğer ülkelerin buna karşılık vereceği kaygısıyla küresel hisse senedi piyasaları geriledi, dolar ise değer yitirdi.

İşlemciler eski bir bankacı olan Cohn'un görevini bırakmasıyla Trump yönetimi içinde korumacı politikalar yanlısı grupların güçleneceğinden endişe ediyorlar.

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