Dolar ne kadar? ( 28 Eylül dolar fiyatları )

Küresel piyasalar ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle euro/TL tarihi rekorunu kırarken, dolar fiyatları 3.60 seviyesini zorluyor.

Kuzey Irak'taki gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık'ta faiz artışı yapacağı beklentilerinin kuvvetlenmesi dolar/TL'de yukarı yönlü baskı yapmayı sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde 3.58'in hemen altında işlem gören dolar/TL 12 Temmuz'dan beri en yüksek olan 3.5959'ya kadar yükseldikten sonra saat 16.37 itibarıyla 3.5669 seviyesinden işlem gördü.

Euro/TL, 4.2241 seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırarken, şu dakikalarda 4.2098 seviyesindeydi. Euro/dolar ise 1.1792 seviyesinde işlem gördü.

Kur küresel piyasalar ve jeopolitik gelişmelerle son iki haftada 3.40'lı seviyelerden 3.59 seviyesinin üzerine kadar yükseldi. TL'deki sert değer kaybı jeopolitik riskler nedeniyle gelişmekte olan ülke para birimlerinin üzerinde oldu.

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PİYASALAR HAREKETLİ! İŞTE BEKLENTİLER

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "Dün açıklanan OVP’de beklenmedik şekilde vergi artışlarının gelmesi piyasalarda olumsuz algılandı. Özellikle finans şirketleri için kurumlar vergisi oranının %20’den %22’ye yükseltilmesi banka hisselerinde sert satışlara neden oldu. Dün bankacılık endeksi %4.95 gibi sert bir oranda düşüş kaydetti ve Borsa BIST 100 endeksinin 101 bin 500 desteğinin altında kapatmasına neden oldu. Baskı devam edebilir. Endeks 101 bin 500 desteğini de zorluyor ve bu seviyenin üzerine yükselmekte başarısız kalırsa satışlar 100 bin desteğine doğru devam edebilir. Yaşanan satışların sert ve hızlı olduğunu destek seviyelerinin fazla direnemediğini gözlüyoruz." dedi.

Turşucu değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Dolar tarafında ise, ABD Dolarındaki küresel yükseliş GOP para birimlerini de olumsuz etkilerken, USDTRY’nin dışında dün değer kaybeden para birimleri de vardı. Eylül başından bugüne GOP para birimlerinin genel olarak zayıf bir performans gösterdiğini ancak G.Afrika Randı, TL ve Hindistan Ruppisinin dolara karşı daha fazla değer kaybı yaşadığı görülüyor. Başka deyişle Borsa’da yaşanan negatif ayrışma TL’de fazla görülmedi diyebiliriz. Ancak GOP para birimlerinden çıkışın yaşanıyor olması içeride USDTRY kurunun da yükselmesine neden oluyor. Dün açıklanan mali program ve beklenmeyen vergi zamları piyasalarda algılamalarda bir miktar bozulmaya neden oldu. Dolar kurundaki yukarı eğilim bir süre daha devam edeceğe benziyor. Bugün içeride Ekonomik güven endeksi açıklanırken, Şimşek, Ağbal ve Zeybekçi’nin finans zirvesinde konuşma yapması bekleniyor. ABD kanadında ise 2.çeyrek büyüme verileri önemli bir veri olabilir. Ayrıca bir süre önce istifa edeceğini açıklayan Fed üyesi Fischer’ın konuşması ilgi çekici olabilir.

USDTRY teknik olarak birkaç gün önce yılbaşından bu yana sürdürdüğü alçalan trend çizgisinin üzerine yükseldi ve 50 günlük ortalamasının üzerine çıktı. Bu teknik olarak dolar kurunda artık düşen değil yükselen bir eğilimin başladığını gösteriyor. 3.57 seviyelerinin üzerinde tutunursa teknik olarak 3.64 seviyesindeki direnç test edilebilir. Geri çekilmenin güçlü olması için 3.56 seviyesinin altına gelmesi gerekli.

EURTRY’de 4.2167 ile yeni rekor seviyeler görüyoruz. Teknik olarak tehlikeli olmakla birlikte 4.2120 seviyelerinin üzerine yerleşmesi durumunda ilerleyen süreçte yükseliş devam edebilir. Trend direnci 4.40 seviyesinden geçerken, bu seviye için konuşmak şimdilik erken. Euro’nun küresel piyasalarda değer kaybetmesine rağmen EURTRY’nin yükselmesi TL’deki zayıflığın derecesini de gösteriyor. Euro’da küresel bir yükseliş olması durumunda EURTRY’deki yükselişte hızlanabilir."

KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Küresel piyasalardaki USD rüzgarı Yellen’in para politikası ve faiz açıklamalarının ardından Trump’ın vergi reformu olanının ayrıntılarının açıklanmasından sonra da devam ediyor. Kurumlara ve bireylere ciddi vergi avantajları sağlayacak olan vergi planı dün Paul Ryan tarafından açıklandı, buna göre kurumlar vergisi %35’ten %20’ye düşürülürken gelir vergisinde de vergi dilimi sayısı 3’e düşürülüyor. Plan realize olursa, şirketlere yatırım ve istihdam anlamında önemli kaynak sağlayacak ve yatırımlarda artış görülürken aynı zamanda ABD şirketleri dışardaki istihdam kaynaklarını ülkeye taşıyabilecek. Gelir vergisinin düşürülmesi de bireyler harcanabilir geilirin artması demek. Bu reformun ABD’de GSYH büyümesini %1 artırması bekleniyor. Aynı zamanda ekonomik aktivite ve istihdama yapacağı katkı Fed’in de işini çok kolaylaştıracak. ABD 10 yıllıkları %2,34 gibi önemli bir bölgeye geldi, buralar Temmuz’dan sonraki en yüksek seviyeler. DXY de 93,6 seviyesinde..." şeklinde belirtti.

Erkan şöyle devam etti: "TRY açısından jeopolitik risklerin oluşturmakta olduğu tedirginlik halen devam ediyor. Türkiye’nin Kuzey Irak petrol ihracatını engelleme tehdidinden sonra Kuzey Irak yönetiminin havalimanlarının kontrolünü Bağdat’a vermeyi reddetmesi ve Bağdat yönetiminin bölgeye uçuş yasağı uygulayacak olması gerilmi iyice artırdı. Dün Türk varlıkları açısından çok iyi geçmedi. Jeopolitik gerginlik ve küresel USD hareketinin yarattığı baskı TRY’yi aşağıya çekmeye devam ederken, OVP kapsamında açıklanan yeni vergi düzenlemelerinin de bankacılık hisseleri ve faizler üzerinde önemli etkisi oldu. Finans sektöründen alınan kurumlar vergisinin %20’den %22’ye çıkarılacak olması Türk banka hisselerini olusmzu etkileyerek endeksi de 101,2K seviyesine doğru çekerken, 2 yıllık tahvil faizi %11,93’e, 10 yıllık tahvil faizi de %11,05’e geldi. Beklenti dahilinde olmayan bu düzenlemelerin özellikle faiz tarafında yukarı yönlü baskıyı artırmasını bekliyoruz. Gösterge faiz %12’yi aşarsa sıkıntı büyüyebilir. Endekste 101.1K seviyesi altında 99,4K desteğine doğru hareketlenme görülmesi muhtemel, direnç ise 102,7K seviyesinde.

Kurda 3,59 seviyesinin test edilmesi an meselesi, bugün ABD’de 2Q17 GSYH revizyonu var ve yukarı doğru bir revizyon USD momentumunun devamını beraberinde getirecektir. Jeopolitik gerginlikler de geniş resimde TRY üzerinde etkili olmaya devam eder. Bu kapsamda 3,59’un da geçilmesi halinde 3,62 seviyesi bir sonraki teknik seviye olarak karşımıza çıkmaktadır. Fed sonrasında kırılamayan ancak daha sonraki jeopolitik gelişmelerle geçilen 3,52 seviyesi kurda ana destektir.

Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in koalisyon hükümetini kurmasının gecikecek olması ve USD’de Yellen ve Trump etkisiyle görülmekte olan yükseliş küresel bazda EUR’yu 1,1730 gibi önemli desteğe getirmekle beraber, bir sonraki kırılmada hedef 1,1610 desteği olabilir. Özellikle ABD – Alman 2 yıllık faiz spreadinin açılma eğiliminde olması paritenin daha da düşebileceği sünyalini vermekte. Ancak TRY’de süregelen değer kaybı nedeniyle kur etkisi EURTRY paritesini de yukarı taşımaya devam ediyor. 3,62’ye gidecek bir TRY’de EURTRY paritesinin de 4,20 civarlarında kalmaya devam etmesi beklenti dahilinde olacaktır."

ORTA VADELİ PROGRAM AÇIKLANDI

Öte yandan dün piyasalar tarafından yakından takip edilen Orta Vadeli Program da açıklandı. Sürdürülebilir büyüme ve mali disiplinin esas alındığı 2018-2020 dönemini kapsayan OVP'de belirlenen hedeflere ulaşmak için gelir artırıcı tedbirlere yönelerek finans sektöründe kurumlar vergisinin yüzde 20'den yüzde 22'ye yükseltilmesi başta olmak üzere bir çok alanda vergi artışına gidildi. Paketle 2018 yılında toplam 27-28 milyar liralık gelir elde edilmesi planlanıyor.

Mali disiplini korumak adına yapılan vergi artışlarının jeopolitik riskler nedeniyle oluşabilecek giderleri karşılamak adına da alındığına dikkat çekilirken, milli gelire oranla yüzde 0.8-0.9 düzeyindeki tedbirlerden elde edilen 8 milyar TL ise Savunma Sanayi Fonu'na ilave kaynak olarak aktarılacak.

DOLAR KÜRESEL PİYASALARDA YÜKSELDİ

Küresel piyasalarda dolar ve ABD tahvil getirileri, Fed'in bu yılın sonunda faiz artırımı yapabileceği beklentilerinin dün yeniden canlanmasının yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın 30 yılın en büyük vergi revizyonu önerisinde bulunması ve güçlü ABD dayanıklı mal siparişleri verisiyle yükseldi.

Doların başlıca altı temel para biriminden oluşan sepet karşısında seyrini izleyen endeks 93.414'de işlem görüyor ve hafta başından beri yüzde 1.3 yükseldi. Dolar endeksi dün 93.607 ile 23 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.03 seviyesindeydi. Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta yüzde 11.93 seviyesinden gerçekleşti.

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