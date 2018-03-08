Dolar ne kadar? Euro ne kadar? En güncel döviz fiyatları ( 8 Mart dolar fiyatları )

Dolar kuru, Moody's'in Türkiye'nin notunu indirmesinin ardından kademeli olarak yükselerek yeniden 3.82 TL seviyesinin üzerine çıktı. Euro kuru ise rekor üzerine rekor kırdı.

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 3.7981 seviyesinde hareket eden dolar/TL, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu indirme kararının ardından kademeli olarak yükselerek yeniden 3.82 seviyesinin üzerine çıktı. Dolar kuru en yüksek 3.8214 TL seviyesini görürken, saat 17.14 itibarıyla 3.8103 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi 89.88 ise seviyesinde bulunuyor.

##$$DOVIZWIDGET##$$

EURO TARİHİ REKOR KIRDI

Euro kuru rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası'nın adımının piyasalar açısından "şahin" olarak algılanmasıyla euro/TL en yüksek 4.7446 seviyesini görerek yeni tarihi rekorunu kırdı. Euro/TL şu dakikalarda 4.7271 seviyesinde hareket ediyor.

Avrupa Merkez Bankası, aşırı gevşek para politikasını değiştirmedi, gerektiğinde tahvil alımlarını artırmak ifadesini açıklamadan çıkardı.

##$HABER_1444569$##

"DOLARDA GÜÇLÜ BİR ETKİ BEKLEMİYORUM"

Gedik Portföy, Portföy Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, "Moody’s tarafından açıklanan sürpriz not indirimi ilk fiyatlamalarda çok sınırlı etki gösterdi. Dolar/TL karar öncesi 3,7950 ile işlem görürken sabah geçen ilk kotasyonlarda binde iki buçuk kadar bir artışla kurun 3,8050’ye yükseldiğini görüyoruz. TL’nin göreli iskontosunun kararın ilk etkisinin düşük kalmasında belirleyici olduğu görüşündeyim. Zaten yatırım yapılabilir kategoride değildik etkisi olmaz görüşünü fazla iyimser buluyorum" dedi.

Asıl fiyatlamayı önümüzdeki hafta-aylarda tahvil cephesinde göreceğimizi belirten Karayazıcı, "Özünde kredi notu borç ödeme kabiliyetine yönelik bir değerlendirmedir. Dolara dönerek noktalayalım; kararın önümüzdeki haftalarda tek başına kur özelinde güçlü etkiler göstermesini beklemem. Ancak farklı negatif haberler ile birleşirse katalizör olma potansiyelini de göz ardı etmemekte yarar olduğunu düşünüyorum. Dolar/TL özelinde 3.8250 - 3.8350 bandının gücünü koruyan bir direnç olduğunu, 3.90 seyahatinin gerçekleşebilmesi için Euro/Dolar cephesinde dolar lehine seyrin tempo kazanması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde ekledi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR