En iyi ikinci tahminciden dolar/TL tahmini

En iyi ikinci dolar/TL tahmincisi Commerzbank, yıl sonu dolar taminini 4 TL olarak açıkladı.

Merkezi Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan Avrupa'nın en büyük ikinci bankası Commerzbank, Dolar/TL'de son durumu değerlendirdi. Türk Lirası için yorum yapan banka, şubat ayında tüketici ve üretici enflasyonu verilerinin iç açıcı olmadığı görüşünde olduğunu belirtti.

Çekirdek enflasyonun hala yüzde 12 rekor seviyelerinde dalgalandığına vurgu yapan Commerzbank'ın raporunda, “Hesaplamalarımıza göre 2019 sonunda bile yüzde 10'un altında istikrar kazanmakta güçlü çekecek” denildi.

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Commerzbank'ın dikkat çeken yorumu ise baz etkisi üzerine oldu. Banka'ya göre baz etkisiyle birlikte enflasyonda görülecek yavaşlama piyasanın Türk Lirası'na yönelik duruşunu çok etkilemeyecek.

DOLAR YIL SONU 4 TL OLUR

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Commerzbank, yıl sonunda dolar/TL'nin 4 TL seviyesinde olacağı tahmininde bulundu. Commerzbank, Bloomberg'in 2017 4. çeyrek itibariyle hazırladığı sıralamaya göre en iyi ikinci dolar/TL tahmincisi kurum olarak öne çıkıyor.

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