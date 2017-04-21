Dünya devi dolar/TL tahminini düşürdü!

Dünyanın en büyük finans şirketlerinden biri olan UBS, Türk tahvilleri almaya başladı ve 3 aylık dolar/TL tahminini düşürdü.

Zürih'te UBS Wealth Management gelişen piyasa varlık tahsisi müdürü Michael Bolliner, referandumdan sonra, dolar bazında Türk devlet ve özel sektör tahvillerini satın almaya başladıklarını söyledi.

Bolliger, Türk tahvillerinin, işlemlerimizin çok iyi işlediğini ve kar realizasyonuna gitmeye karar verdiğimiz dönem olan referandumdan bir ay önceye kadar, UBS'in 50-50 gelişen piyasa ülke ve özel sektör tahvil sepetinde "en fazla ağırlık teşkil eden" varlıklarından bir olduğunu kaydetti.

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Bolliger, referandumdan önce, UBS'in sonuçların birbirine çok yakın ve tahmin etmenin çok güç olması, asimetrik bir risk-getiri durumunun bulunması ve hayır çıkması durumunda aşağı yönlü hareket ihtimalinin daha büyük, evet çıkması halinde yukarı hareket ihtimalinin daha düşük olmasından dolayı, kenara çekilerek izlemede kaldığını ifade etti.

Referandumun UBS'in fikrini, "Bu olay artık geride kaldı. Şimdi tekrar bu piyasaya giriyoruz, zira Türk varlıklarının önümüzdeki birkaç ay boyunca göstergeye göre daha iyi performans göstereceği konusunda yükse bir ihtimal olduğunu düşünüyoruz" şeklinde değiştirdiğini kaydeden Bolliger, "UBS, Türk Lirası ve hisse senetleri konusunda nötr durumda, ancak, bir şeylerin yanlış gitmesi halinde en savunmacı kağıtlar olması ve aşağı hareketin göreceli sınırlı olmasından dolayı, getiri eğrisinin kısa ucunda ve ortasında dolar bazında Türk tahvilleri satın alıyor" dedi.

Bolliger, gelişen piyasa kredisi içinde Türkiye pozisyonunun, devler ve özel sektör tahvillerinin her birinin yüzde 5 civarında yer tutmasından dolayı "göreceli olarak önemli" olduğunu sözlerine ekledi.

Bolliger, "Gelişen piyasa tahvilleri ve hisse senetleri düşünüldüğünde, Türkiye'nin UBS'in küresel çeşitlendirilmiş portföyü içindeki payı tek haneli rakamların orta ile üstü ile çift haneli rakamların altı civarında olduğunu söyledi.

DOLAR/TL TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Bolliger ayrıca, UBS'in Dolar/TL 'de, 3 aylık tahminini 3.80'den 3.50'ye, altı aylık tahminini 3.45'ten 3.60'a ve 12 aylık tahminini ise 3.60'tan 3.80'e revize ettiğini belirtti.

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